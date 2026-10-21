Milei irrumpe en la campaña electoral española llamando "dictador" a Sánchez

El presidente de Argentina, Javier Milei, irrumpió este miércoles en la campaña electoral española, calificando a Pedro Sánchez de "dictador" durante una visita a Madrid para mostrar su apoyo a la oposición de derecha y extrema derecha, a poco más de un mes de las elecciones generales.

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó Milei en su intervención en un foro económico.

Durante su discurso, el dirigente ultraliberal, de 55 años, calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas", a poco más de un mes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

En estos comicios, en los que cerca de 39 millones de españoles están llamados a votar, las encuestas dan ventaja por ahora al conservador Partido Popular, por delante de los socialistas, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que daría a la formación de extrema derecha Vox una posible posición decisiva.

En una primera reacción, la portavoz del ejecutivo de izquierda, Elma Saiz, pidió "respeto al presidente del gobierno de España" en una rueda de prensa.

Milei arremetió igualmente contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.

Sobre la inmigración, Milei acusó al gobierno de Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una "invasión" migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta, donde entraron decenas de miles de migrantes a finales de julio.

"El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", consideró.

- Apoyo a la oposición -

Durante su visita a Madrid, el presidente argentino debe reunirse con representantes de Vox y con la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

"Yo claramente soy amigo" del líder de Vox "Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", expresó durante esta sesión de preguntas y respuestas.

Desde su llegada al poder en Argentina a finales de 2023, Milei realizó varios viajes a España, en los que se ha mostrado cercano con la extrema derecha. En esta ocasión tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, según dijo, por problemas de "agenda".

En mayo de 2024, durante un acto organizado por Vox, el mandatario argentino calificó de "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, lo que provocó una crisis diplomática con Madrid.

El presidente del gobierno español lamentó después que Milei no estuviera "a la altura".

La tensión llevó a la llamada a consultas de la embajadora de España en Argentina, antes del nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

Poco antes del inicio del discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó este miércoles un breve vídeo en X en el que se declara orgulloso de ser "zurdo", en referencia al término que la ultraderecha utiliza de forma peyorativa para referirse a los militantes de izquierda.

Sánchez y su Partido Socialista incluyeron en sus perfiles en X la frase "Zurdas y orgullosas".