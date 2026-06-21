Milei respalda a su jefe de ministros, investigado por enriquecimiento ilícito

El presidente argentino, Javier Milei, encabezó este sábado un acto por el Día de la Bandera junto a su jefe de ministros, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito mientras crece la presión para su salida del gobierno.

Milei acudió a Rosario junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que admitió la semana pasada haber ocultado 500.000 dólares a fisco.

El presidente evitó referirse al caso de Adorni durante el acto del sábado, pero en la víspera, le restó funciones al designar a un nuevo vocero presidencial, rol que cumplía informalmente Adorni, hombre de confianza del mandatario y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

"No era el lugar para dar ningún apoyo", dijo a la prensa tras el acto la vicepresidenta, Victoria Villarruel, también presidenta del Senado que mantiene una tirante relación con el mandatario.

Adorni, de 46 años, está en el ojo de la tormenta desde que salieran a la luz gastos suntuosos, compra de propiedades y viajes familiares que no se condicen con sus ingresos y cuya justificación está bajo la lupa de la justicia en un escándalo que sacude al gobierno.

"Por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar", dijo Adorni cuando reveló que había ocultado al fisco 500.000 dólares en una declaración jurada que demoró meses en presentar.

El presidente ha manifestado que cree en la inocencia de Adorni y descartó solicitar su renuncia.

"La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente", dijo semanas atrás Milei.

En el Congreso opositores y aliados reclamaron la renuncia del jefe de ministros mientras activaron mecanismos parlamentarios para avanzar en una interpelación y posible moción de censura para echar al jefe de gabinete, un paso inédito en la democracia argentina que requiere mayoría de ambas cámaras.

Adorni debe presentarse ante el Congreso el 2 de julio para su informe mensual de gestión. La oposición busca aprobar antes su interpelación.

Sin antecedentes en la función pública, Adorni es un contador público de profesión con una carrera trunca de Economía que se desempeñaba como periodista en programas de streaming hasta que llegó al gobierno como hombre de confianza de Milei en diciembre de 2023, primero como vocero presidencial y desde noviembre de 2025 como jefe de Gabinete.

Acorralado por los pedidos de explicaciones, Adorni manifestó haber recibido una inesperada herencia de su padre y suntuosas ganancias mediante inversiones en criptomonedas, datos bajo investigación judicial que la oposición consideró inverosímiles.

El caso ha impactado en la credibilidad del gobierno, según sondeos.