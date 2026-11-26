Miles de mujeres salieron este miércoles a las calles de Madrid para defender los avances de España en la lucha contra la violencia machista y advertir que una victoria de la derecha en las elecciones del domingo podría hacer retroceder años de conquistas.

A pocos días de unos comicios, en los que el presidente socialista Pedro Sánchez se juega su reelección, las manifestantes, en su mayoría mujeres de todas las edades, recorrieron las calles de la capital española al ritmo de tambores y coreando consignas feministas.

"La derecha nos odia", "Mujeres libres de violencia" y "Si tocan a una, tocan a todas" eran algunos de los lemas que se leían en las pancartas.

"Creo que estamos en un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género; nos lo jugamos todo" en esta elección, dijo Marta, una diseñadora gráfica de 33 años a la AFP, que prefirió no decir su apellido.

Según las encuestas, el conservador Partido Popular (PP) será la fuerza más votada en las elecciones anticipadas del domingo, pero no alcanzará la mayoría parlamentaria, por lo que necesitaría el apoyo de la formación de extrema derecha Vox para gobernar.

Vox reclama la derogación de la histórica ley contra la violencia de género aprobada en España en 2004, al considerar que criminaliza a los hombres y deja desprotegidas a las mujeres.

El partido rechaza que la violencia de género constituya una forma específica de violencia derivada de la desigualdad entre hombres y mujeres, y sostiene que la legislación debería combatir la violencia doméstica independientemente del sexo de la víctima.

La ley de 2004, aprobada bajo un anterior gobierno socialista, reconoció por primera vez la violencia de género como una vulneración de los derechos humanos y se convirtió en un referente para otros países.

La norma sentó las bases de una serie de medidas de protección para las mujeres, entre ellas la creación de juzgados especializados, la asistencia jurídica gratuita y la posibilidad de perseguir determinados delitos incluso cuando las víctimas no hubieran presentado una denuncia.

- La disputa por el voto femenino -

Inma Fajardo, una enfermera jubilada de 63 años que acudió a la manifestación acompañada de su nieta, teme que la derecha "desmantele" la ley si llega al poder tras las elecciones.

"Creo que se puede perder bastante si salen los de derechas", afirmó.

El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ha disminuido desde la entrada en vigor de la ley.

España registró el año pasado 48 asesinatos de este tipo, frente a los 71 de 2003, el año anterior a la aprobación de la norma, según cifras oficiales del Ministerio de Igualdad.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que España ha experimentado una "transformación estructural" en la lucha contra la violencia machista, pero advirtió este miércoles, durante una entrevista televisiva, que la extrema derecha pretende revertir esos avances al "banalizar" el problema.

Sánchez, que se define como feminista, ha convertido la conquista del voto femenino en uno de los ejes de su campaña electoral y advierte de que un eventual gobierno de coalición entre el PP y Vox pondría en peligro los derechos de las mujeres.

En varios mítines ha aparecido con una camiseta con el lema "La fuerza de las mujeres".

En las últimas dos décadas, España se ha situado a la vanguardia europea en derechos de las mujeres, con avances en el acceso al aborto, la igualdad salarial y la lucha contra la violencia sexual.

- "No ir a peor" -

Noa Fernández, una estudiante de Educación Social de 22 años, teme que un gobierno encabezado por el PP suponga un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres. Como ejemplo, menciona la promesa del partido de suprimir el Ministerio de Igualdad.

"Creo que ahora mismo, en tema de materia de violencia de género y de leyes, tenemos que ir a mejor y no ir a peor", comentó a la AFP.

"A lo mejor si hay un nuevo cambio de gobierno y tal, puede ir a peor, es la realidad", añadió.

Aunque el PP se ha resistido a las exigencias de Vox de derogar la ley de 2004, las concesiones que ha hecho a la formación de extrema derecha en las comunidades autónomas donde gobiernan juntos han alimentado el temor de las organizaciones feministas a un retroceso en la protección de las mujeres.

En Madrid se celebraron dos manifestaciones por separado, reflejo de las divisiones que atraviesa el movimiento feminista español en cuestiones como los derechos de las personas transgénero y la prostitución.

Las movilizaciones, convocadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fueron organizadas por la Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid.

También hubo marchas en otras ciudades españolas, entre ellas Barcelona, Sevilla y Valencia.