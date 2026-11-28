Miles de personas marcharon el viernes en Bolivia, principalmente en La Paz, para exigir el fin de la peor crisis económica en cuatro décadas y en rechazo a reformas del presidente centroderechista Rodrigo Paz, constató la AFP.

En la capital política, unos 2.000 obreros, mineros, maestros, campesinos y estudiantes avanzaron por las calles con consignas contra el gobierno y carteles de sus sindicatos, mientras se veían pasar figuras del Che Guevara y banderas de los movimientos indígenas.

En Cochabamba (centro) y en Santa Cruz (este) también se reportaron manifestaciones, según medios locales.

"Ya las mujeres no sabemos qué vamos a meter a las ollas", dijo a la AFP Esperanza Murillo, una trabajadora municipal de La Paz acompañada de su sindicato, con el que llegó al centro de la ciudad tras una caminata desde la vecina El Alto.

"Todo está subiendo y los salarios del trabajador están cada día más cortos", agregó la mujer de 65 años.

Los sindicatos se oponen además a varias reformas gubernamentales, como un plan de descentralización de la educación técnica, la reestructuración de las empresas públicas deficitarias y un nuevo código para regular la actividad minera que todavía está en redacción.

"Hoy hay familias que en verdad están gimiendo de hambre, de miseria", dijo Edwin Peredo, de 46 años y líder de un sindicato de mineros que marcharon luciendo sus cascos de trabajo equipados con linternas.

Por su lado, gremios de transportistas anunciaron una paralización nacional en varias ciudades a partir del lunes, en reacción a un aumento del 14% en el precio del diésel con el cual el litro del hidrocarburo pasó a 1,75 dólares.

Dos meses antes, el gobierno eliminó los subsidios a ese carburante, como parte de un acuerdo para obtener un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si el diésel aumenta, todo aumenta (...) El gobierno no piensa en los humildes", dijo Fidel Condori, un estudiante de 22 años originario de una zona rural andina.

La protesta en La Paz transcurrió pacíficamente, aunque la policía anunció la detención de cuatro personas que supuestamente llevaban explosivos.

En Cochabamba, antimotines dispersaron con gases una manifestación de maestros, según imágenes de medios locales.

Bolivia permanece desde junio en un estado de excepción con el que el gobierno logró apagar una ola de protestas que paralizó por 53 días el país.