Miles protestan en México por agua contaminada: "sale turbia, a veces café"

Casi 10.000 personas protestaron el domingo en Guadalajara, México, por el agua que sale por el grifo sucia, con mal olor y a veces con insectos.

Es la segunda manifestación por esta crisis en una ciudad de unos cinco millones de habitantes. El domingo pasado, la policía la dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, y detuvo a 39 personas.

Esta vez no intervino y apenas contuvo los destrozos que causaron con explosivos un grupo de manifestantes encapuchados a oficinas públicas en Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

Mirna Álvarez acudió a la manifestación con su bebé al que baña con agua embotellada. "El olor es como de caño", dijo a la AFP esta maestra de 34 años. "Sale sucia, ya tiene meses".

"Sale turbia, a veces café, en el baño se ven como animalitos cuando bajas la carga de agua", describió por su parte Berta Castellanos, jubilada de 66 años, también en la marcha.

El gobierno de Jalisco dijo que la construcción de un nuevo sistema de distribución para solucionar el problema tomará unos seis meses. Ordenó igualmente un racionamiento.

"Salía sucia y ahorita ya no sale, tengo niños chiquitos, gente adulta, estamos muy enojados", expresó por su parte Horacio Ramírez, de 49 años.

Entre las consignas, los manifestantes exigieron la renuncia del gobernador, el opositor Pablo Lemus: "¡Lemus criminal, directo al penal!".

El problema se origina en la contaminación de un canal que transporta agua desde el lago Chapala, fuente de 60% del abastecimiento de la ciudad.

"Llega de un canal abierto que se construyó en 1956 y que, por la urbanización acelerada, se han arrojado aguas negras dentro de este canal", explicó José Arturo Gleason, urbanista e investigador de la Universidad de Guadalajara.

Y supera la posibilidad de potabilizarla en la vieja planta destinada para ello. El nuevo acueducto subterráneo debe esquivar el tramo contaminado.

Protección Civil ubicó la asistencia en 9.500 personas. La protesta se degradó cuando un grupo de encapuchados colocó artefactos explosivos en la entrada del Congreso y lanzaron otros contra el Palacio de Gobierno. Las autoridades se limitaron a controlar los incendios.

La comisión de derechos humanos de México abrió una investigación por presuntos abusos policiales cometidos la semana pasada.