Millones de yemeníes en las zonas bajo control de los hutíes pasan hambre por las restricciones impuestas a las organizaciones humanitarias y la falta de financiación, declaró a la AFP Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados.

En una entrevista el viernes en Saná, la capital yemení controlada por el grupo proiraní, Egeland habló de una "gran diferencia" entre el sur, controlado por el gobierno reconocido internacionalmente, con numerosas oenegés operativas, y el norte, donde hay "muy pocas".

Pero "las necesidades están en todas partes", aseguró. "Mucho más de 20 millones de personas" en el norte "carecen de la ayuda que necesitan para tener un mínimo estándar de vida", afirmó.

"Millones y millones están pasando hambre", apuntó.

El país más pobre de la península de Arabia lleva en guerra civil desde 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y gran parte del norte del país, donde vive la mayoría de sus más de 40 millones de habitantes.

El conflicto, que ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo, se reactivó en julio con nuevos ataques entre los hutíes y el gobierno respaldado por una coalición internacional dirigida por Arabia Saudita.

Además de la falta de financiación, la ayuda también se vio perturbada por la detención de trabajadores humanitarios en las zonas controladas por los hutíes.

Según el portavoz de la ONU, Farhan Haq, el mes pasado todavía había 71 empleados de la organización retenidos por los combatientes proiraníes.

"Millones y millones recibían alimentos todos los meses hasta la pausa de las operaciones de la ONU en el norte, después de que sus trabajadores humanitarios fueran detenidos", apuntó Egeland.

"Sin la ONU, no podemos llegar a todo el mundo en el norte. Solo el Programa Mundial de Alimentos tiene la capacidad de alimentar a todos", insistió.

- "Crisis olvidada" -

La reactivación del conflicto en julio ha desplazado a más de 340.000 personas en los últimos meses, según la Organización Internacional para las Migraciones.

La ONU lanzó un pedido para financiar alojamiento de emergencia, pero las donaciones solo alcanzan por ahora a cubrir el 13% del total, una brecha "catastrófica", dijo Egeland.

"Tanto en el norte como en el sur, he visto personas que no tienen refugio", contó.

"Ahora es mucho peor que en cualquier otro momento de todos estos años en que he visitado Yemen", insistió. "Ya es una crisis olvidada y desatendida".

Además, teme que el número de muertes por desnutrición aguda aumente en medio año.

"Cuando los niños están tan desnutridos como ahora, mueren de enfermedades. Y cuando beben agua contaminada, contraen diarrea y mueren. Otros contraen cólera y mueren", advirtió.