Movilizaciones del 8-M: "No a la guerra" en las marchas por el Día de la Mujer

Decenas de miles de personas marcharon este domingo en todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer, el 8-M, en manifestaciones para pedir igualdad, el fin de la violencia contra las mujeres y también el cese de la guerra en Oriente Medio.

Desde Rio de Janeiro, pasando por Caracas, Madrid y París, las manifestaciones expusieron los desafíos pendientes de los distintos países sobre los derechos de las mujeres.

Una multitud marchó en Rio de Janeiro detrás de una pancarta con el mensaje "Juntas Somos Gigantes", mientras que en la capital venezolana cientos pidieron la libertad de las presas políticas en el país.

En París el cortejo fue encabezado por Gisèle Pelicot, convertida en un símbolo feminista mundial tras el histórico juicio a su exmarido y a otros 50 acusados de violarla.

En España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades, fueron escenario de movilizaciones.

En algunos lugares, como en la capital española, el feminismo se manifestó dividido en dos marchas, como consecuencia de sus diferencias en dos grandes asuntos: el alcance de los derechos trans y la legalización o regularización de la prostitución.

Las dos manifestaciones de Madrid discurrieron cerca una de la otra, ambas por el centro, y contaron con la asistencia de varias ministras.

Alexa Rubio, una manifestante mexicana de 30 años que reside en España, enumeró a la AFP en Madrid los problemas que urge resolver: "equidad salarial, el acoso y, en mi país, la violencia de género, porque nos están matando a las mujeres por ser mujeres".

A su lado, su compatriota Andrea Ricart lamentaba que mucha gente es "indiferente" a la violencia contra las mujeres "porque no le ha pasado nada" en su entorno. "Tienen que matar a alguien para que las personas se vuelvan sensibles a estos temas", denunció.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió a las feministas dar "un paso adelante" contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Está en nuestras manos detener la guerra, detener la barbarie y ganar derechos. Nos proclamamos en defensa de la paz, en defensa del pueblo iraní, en defensa de las mujeres iraníes", dijo Díaz a la prensa.

"Feministas antifascistas contra la guerra imperialista", "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "No a la guerra" fueron algunos eslóganes presentes en Madrid.

Aunque en las marchas de la capital española se vio a numerosos hombres, en la ciudad gallega de Santiago de Compostela se pidió que solo asistieran mujeres.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, publicó un mensaje en las redes sociales con una alusión velada al avance electoral de la extrema derecha.

"Lo decimos alto y claro. No vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad", dijo Sánchez.

- Gisèle Pelicot encabeza la marcha en París -

En Francia, decenas de miles de personas, según las asociaciones, salieron a las calles este domingo en toda Francia para defender los derechos de las mujeres, amenazadas por el auge del conservatismo.

"¡No renunciaremos a nada!", dijo Pelicot al hablar ante la multitud en París.

Estoy "muy orgullosa de estar con el equipo de la Fundación de las mujeres, muy honrada de estar aquí en presencia de mi mamá que envía un verdadero mensaje de esperanza a todas las víctimas de Francia", aseguró Caroline Darian, la hija de Gisèle, cuando el cortejo marchaba en el noreste de París.

Este 8 de marzo será la ocasión de luchar por "la emancipación de las mujeres" y "contra la extrema derecha, que siembra el racismo, la misoginia y la homofobia", dijo en conferencia de prensa Myriam Lebkiri, del sindicato CGT.

Cerca de 200.000 personas marcharon en Francia, 130.000 en París, según la CGT.

Una veintena de activistas de Femen llevaron a cabo una acción frente a la pirámide del Louvre para denunciar "la impunidad, la criminalidad y la negación total" en el caso Epstein.

- Marchas en Venezuela y El Salvador -

En Venezuela, la movilización puso el foco en las prisioneras que no han sido beneficiadas por la amnistía, muchas de ellas con complicaciones de salud, según denuncias de organizaciones de defensoras de derechos humanos.

Según registros de la oenegé Foro Penal, unas 526 personas, entre ellas, 56 mujeres, permanecen privadas de libertad por razones políticas.

Organizaciones de mujeres y del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) de El Salvador pidieron la liberación de la abogada Ruth López, una crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele y considerada "presa política" por Amnistía Internacional.

López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida oenegé de defensa de derechos humanos Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo y es acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.

"Estamos levantando nuestra voz para exigir una vez más la libertad inmediata de nuestra querida compañera, defensora, como es Ruth López", dijo a periodistas la activista Gloria Anaya durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.