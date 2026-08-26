Mueren en España dos mujeres heridas de gravedad durante una tormenta

Una mujer y su hija, heridas de gravedad al derrumbarse un muro como consecuencia de las inundaciones del fin de semana pasado en el noreste de España, han fallecido, informaron este miércoles las autoridades locales de Cataluña.

Las dos mujeres figuraban entre las tres personas heridas el sábado cuando el muro se vino abajo cerca del paseo marítimo de Roda de Berá, a unos 75 km al suroeste de Barcelona.

La madre y la hija, de 18 años, se habían refugiado en un mercado cuando la fuerza del agua provocó el derrumbe del muro que separaba la calle de una finca privada, según la prensa española.

El ayuntamiento de Roda de Berà, en la provincia de Tarragona, indicó en una publicación en Instagram que las dos mujeres, en estado crítico, habían muerto, y decretó dos días de duelo.

El presidente regional catalán, Salvador Illa, presentó sus condolencias a la familia "en estos momentos tan dolorosos", en un mensaje en la red X.

En total, unas diez personas resultaron heridas a causa de las fuertes precipitaciones, que inundaron calles, atraparon a gente en sus vehículos y obligaron a desalojar un camping.