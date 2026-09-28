Mueren tres migrantes al intentar cruzar el canal de la Mancha hacia el Reino Unido

Tres personas murieron este lunes frente a la costa de Francia mientras intentaban cruzar ilegalmente el canal de la Mancha hacia el Reino Unido, informaron las autoridades francesas.

"Hoy se produjo un naufragio en el que estuvo implicado un taxi bote frente a la costa de Wissant", un pueblo costero en el norte de Francia, dijo la prefectura refiriéndose a una embarcación que se acerca a la playa desde el mar para recoger a los migrantes en aguas poco profundas frente a la playa.

El balance preliminar es de tres muertos, añadió.

Un barco llegó al puerto de Calais a media mañana, donde comenzó a desembarcar a las personas rescatadas, constató un corresponsal de la AFP.

Francia ha sido durante mucho tiempo un trampolín para los migrantes que intentan cruzar el Canal sin visado con la esperanza de tener una vida mejor en el Reino Unido.

Pagan miles de dólares a los contrabandistas para subir a botes de goma y hacer el viaje a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Al menos 29 migrantes perdieron la vida el año pasado intentando cruzar el Canal, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales francesas y británicas.