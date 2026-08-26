Netanyahu descarta un acuerdo diplomático con los "salvajes" que gobiernan Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que no se puede cerrar un acuerdo diplomático con los "salvajes" que gobiernan Irán, y elogió la campaña de presión económica promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán.

En un acto la noche del martes en Jerusalén, destinado a los colonos residentes en Cisjordania ocupada, Netanyahu se refirió a un encuentro reciente con Trump en el que hablaron de la opción diplomática.

"Dudo, no obstante, de que pueda alcanzarse un acuerdo diplomático con esa gente, con esos salvajes", dijo el líder israelí, en plena campaña electoral de cara a los comicios del 27 de octubre.

"Se lo digo a ustedes, no se puede llegar a un acuerdo", enfatizó.

Desde hace décadas, Netanyahu se ha destacado por su doctrina de mano dura contra Irán.

Se opuso firmemente al acuerdo internacional de 2015 sobre el programa atómico de Teherán, que fue negociado por la administración Obama y propició un alivio de las sanciones, y logró que Donald Trump, en su primer mandato, retirara en 2018 a Estados Unidos de dicho acuerdo.

Trump fue de la mano de Netanyahu al lanzar los ataques contra Irán el 28 de febrero. Pero en abril promovió un alto el fuego, ante la creciente impopularidad del conflicto en Estados Unidos, que ha hecho subir los precios de la energía, y con las elecciones de medio mandato en el horizonte, para el mes de noviembre.

El lunes, Trump prometió un castigo económico para asfixiar la economía iraní, sujeta desde hace años a sanciones. La estrategia incluye castigar a los países terceros que comercien con Irán.

Netanyahu manifestó su apoyo a la campaña de presión económica defendida por Trump contra Irán, y afirmó haber presentado al octogenario líder republicano una "tercera opción". El primer ministro israelí insistió en sus elogios al mandatario norteamericano por su "método, que es muy, muy, muy fuerte".

Trump, destacó Netanyahu, ha decidido presionar no sólo a Teherán sino "acentuar el asedio a quienes ayudan a este régimen, a esta terrible dictadura. Eso es muy importante", destacó el veterano líder israelí, que suma ya casi 19 años en el poder.

Netanyahu presionó durante años a Estados Unidos para que atacara a Irán, patrocinador de numerosas organizaciones hostiles a Israel, entre ellas el Hezbolá libanés y el palestino Hamás, que lanzó contra suelo israelí los ataques del 7 de octubre de 2023.