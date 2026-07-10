Netanyahu se apresura en cumplir las promesas a sus aliados antes de las elecciones

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu se propone aprobar una serie de proyectos de ley en Israel ante la inminente disolución del Parlamento y la celebración de elecciones en octubre, lo que provocó fuertes críticas de la oposición.

Siete proyectos legislativos figuran en la agenda de la Knesset, el órgano unicameral israelí de 120 escaños, y cada uno de ellos es una prioridad para uno o más partidos de la coalición gobernante.

Con la aprobación de estos acuerdos políticos, Netanyahu espera afianzar sus alianzas y llegar fortalecido a las elecciones de finales de octubre, pese a que las encuestas pronostican dificultades para su permanencia en el poder.

El veterano primer ministro ha ocupado el cargo durante casi dos décadas a lo largo de varios mandatos.

Pero ahora se enfrenta al enojo de la población por una serie de fracasos, principalmente aquellos que condujeron al ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, el cual desencadenó la guerra en Gaza.

"Mientras ellos están ocupados con la supervivencia de su coalición, nosotros luchamos por el país y los intereses de los ciudadanos de Israel", escribió en X el líder opositor, Yair Lapid.

El proyecto que más controversia ha generado comprende las exenciones del servicio militar para los estudiantes que cursan estudios religiosos, un pedido de las formaciones ultraortodoxas, que en el pasado han amenazado repetidamente con derrocar al gobierno si no se concedían estas dispensas.

Aprobada en primera lectura en junio, la iniciativa establece que "el Estado de Israel reconocerá a las personas que se dediquen al estudio a largo plazo de la Torá por prestar un servicio significativo en beneficio del Estado y del pueblo judío".

Durante meses, este proyecto llevó a miles de israelíes a protestar en las calles y avivó los debates en los programas políticos de televisión.

"El gobierno aprovecha los últimos días de la sesión de la Knesset para aprobar leyes en contra del ejército", expresó en X Gadi Eisenkot, exjefe militar convertido en el principal rival de Netanyahu, quien sostuvo que solo su nuevo partido Yashar ("derecho" en hebreo) sería capaz de formar el próximo ejecutivo.

- "Maratón" legislativa -

Según Eisenkot, la "maratón" legislativa tiene como único objetivo aprobar leyes que ya no serían posibles una vez que él lidere el país.

A cambio de apoyar el proyecto de exención militar, los legisladores de los dos partidos ultraortodoxos deberían respaldar las normas propuestas por el Likud de Netanyahu, incluida una reforma del sector de la radiodifusión destinada a renovar por completo el marco regulatorio de la televisión, la radio y las plataformas de streaming.

Presentada por sus partidarios como una medida diseñada para abrir el mercado a la competencia, la reforma es condenada por sus detractores como un intento de ejercer control político sobre los medios de comunicación, socavar su independencia y brindar beneficios económicos a los órganos de prensa cercanos al gobierno.

Otro proyecto de ley barajado tiene como objetivo reformar el cargo del fiscal general del Estado, quien actualmente también es asesor jurídico del gobierno.

El oficialista Likud busca debilitar este puesto, ocupado por la crítica Gali Baharav-Miara, al estipular que sus dictámenes ya no serían vinculantes para el gobierno.

Una vez más, la oposición acusa al gobierno de intentar eliminar un contrapoder independiente y de politizar los procesos judiciales.

Finalmente, a instancias de los partidos religiosos, el gobierno busca derogar una reforma introducida por la administración anterior que puso fin al monopolio de la autoridad religiosa sobre la emisión de certificaciones kosher tras abrir el sector a la competencia.

Los críticos afirman que el proyecto fue elaborado a medida de las demandas de los partidos ultraortodoxos, en particular el Shas, que lo ha impulsado para proteger los intereses de la institución religiosa a costa de los consumidores.

Se esperaba que la reforma kosher original redujera los costos para los propietarios de restaurantes.

Otros proyectos de ley están siendo debatidos en las comisiones parlamentarias, pero las acaloradas discrepancias —incluso dentro de la propia coalición gubernamental— dificultan que todas las medidas sean aprobadas antes de que termine la legislatura.

El Knesset se disolverá automáticamente el 15 de julio, mientras que los comicios parlamentarios están programados para octubre.

Sin embargo, para completar los procedimientos legislativos en curso, los parlamentarios pueden extender la sesión hasta 12 días más, lo que daría a Netanyahu y a sus aliados tiempo adicional para asegurar la aprobación de los proyectos.