Nigeria confirma que su primer caso de ébola es de la cepa Bundibugyo

El primer caso de ébola detectado en Nigeria es de la cepa Bundibugyo, responsable de una epidemia en la República Democrática del Congo, y la paciente es una diplomática, informaron el miércoles las autoridades durante una reunión de emergencia para abordar el brote.

"Realizamos tres niveles de pruebas, todas de carácter molecular. La cepa resultó ser la Bundibugyo", declaró Olajumoke Babatunde, directora del servicio de laboratorios de salud pública del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Nigeria.

Otro funcionario precisó que "esta persona es, de hecho, una diplomática" cuya salud se deterioró hasta derivar en un "fallo múltiple de órganos".

La diplomática llegó a Nigeria en un vuelo procedente de Uganda, indicó el martes el ministro de Salud, Muhamad Ali Pate, quien agregó que fue trasladada a un hospital privado de la capital, Abuya, "donde recibió atención durante varios días antes de que se confirmara el diagnóstico".

Desde mayo, la República Democrática del Congo enfrenta el decimoséptimo brote de enfermedad por el virus del ébola de su historia, que en pocos meses se convirtió en el más mortífero registrado en este inmenso país de África central.

Hasta el momento el brote superó los 9.000 casos y causó 4.381 muertes, según un balance de las autoridades sanitarias congoleñas.

Desde principios de octubre, Kenia registró nueve casos, incluido un fallecimiento. La víctima era un ciudadano keniano que vivía en la República Democrática del Congo y que habría contagiado a las otras ocho personas.