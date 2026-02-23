Nigeria pagó rescate a Boko Haram por la liberación de estudiantes secuestrados

El gobierno nigeriano pagó a los yihadistas de Boko Haram un rescate de varios millones de dólares para liberar a hasta 230 niños y miembros del personal de una escuela católica secuestrados en noviembre, declararon a AFP fuentes de los servicios de inteligencia.Dos comandantes de Boko Haram también fueron liberados en el marco de este acuerdo para liberar a los alumnos de la escuela Saint Mary, en el estado de Níger, en el oeste de Nigera, algo que va en contra de la ley nacional que prohíbe los pagos a los secuestradores.Responsables del gobierno nigeriano niegan que pagaran dinero a ese grupo armado, que el 21 de noviembre había secuestrado a cerca de 300 estudiantes y miembros del personal de dicho establecimiento. Al menos 50 de ellos pudieron escapar de los secuestradores.Boko Haram, que libra una insurrección sangrienta desde 2009 en el noreste de Nigeria y que se especializó en raptos masivos, no fue directamente relacionado con este secuestro.Pero varias fuentes de seguridad afirmaron a AFP que uno de sus comandantes más temidos era el responsable. Se trata del yihadista Sadiku, que encabeza una célula en el estado de Níger.Los alumnos y el personal de Saint Mary fueron liberados tras dos semanas de negociaciones realizadas por Nuhu Ribadu, consejero de seguridad nacional de Nigeria. Según el gobierno, no se pagó ningún rescate.En respuesta a las preguntas de AFP, los servicios de seguridad nigerianos negaron tajantemente haber pagado ninguna suma, recalcando que "los agentes del gobierno no pagan rescates".Sin embargo, cuatro fuentes cercanas a las negociaciones declararon a AFP que el Ejecutivo pagó un rescate muy importante para obtener la liberación de los secuestrados.Una fuente avanzó la cifra de 40 millones de nairas por persona, es decir, unos 7 millones de dólares.El dinero habría sido llevado en helicóptero hasta el bastión de Boko Haram en Gwoza, en el estado de Borno, en el noreste del país, y entregado a Ali Ngulde, comandante yihadista de la región, declararon tres fuentes a AFP.