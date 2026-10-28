"No les importamos": recortes en programas de ayuda incitan el voto castigo contra Trump

Christine, una viuda jubilada, coloca productos en su carrito durante un evento caritativo en Arizona, al igual que ha hecho cada mes desde que el presidente Donald Trump recortó los programas de asistencia en alimentos.

"Se ha puesto todo tan difícil", se lamentó la mujer de 67 años, quien no revela su apellido para que los niños de 9 y 13 años a su cargo no descubran cómo se las ingenia para llevar comida a casa.

Christine dependía hasta el año pasado de un programa de ayuda en alimentos llamado SNAP.

Ese apoyo mensual de cientos de dólares le servían para completar su modesta pensión y mantener su familia a flote.

Pero en enero, los recortes previstos en la ley de presupuesto promovida por Trump dejaron a cinco millones de personas fuera del programa.

"No les importamos", dijo Christine al borde de las lágrimas. "El gobierno de Trump no se preocupa por la gente".

La mitad de su pensión se va en el pago de alquiler. Y la inflación, en aumento por la guerra contra Irán, agrava su ya precaria situación.

- Voto castigo -

En el banco de alimentos, Christine llena su carrito con carne, tomates y calabacín. Dice que sin ese apoyo su familia "no podría comer carne. Y comeríamos menos verduras".

En el estado de Arizona (suroeste) es donde más se han sentido los recortes de SNAP. Más de 465.000 beneficiarios, incluyendo 200.000 niños, perdieron el acceso al programa.

La situación hace crecer un descontento que podría influir en las elecciones de medio mandato que se celebran el 3 de noviembre.

En Arizona hay dos contiendas reñidas por la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana está en riesgo.

"Mucha gente está molesta", refirió Natalie Jayroe, a cargo del Banco Comunitario de Alimentos del sur de Arizona. "Incluso personas que votaron por el gobierno de Trump".

Su red atiende este año a 50.000 personas más de lo usual, debido a los recortes de la asistencia federal.

"Si salen a votar podrían marcar una diferencia aquí en Arizona", dijo. "Pero la pregunta es, ¿irán a votar?".

Entre cajas de vegetales, Óscar Ochoa, de 65 años, se muestra indignado. Él también quedó excluido del programa de cupones para comprar comida, y le molesta que, después de retirado, ha tenido que volver a trabajar como chofer de autobús.

El veterano militar ya votó por correo y su decisión fue "completamente azul", dijo al aludir al color que identifica al Partido Demócrata.

- "Hacer valer nuestra voz" -

Ochoa opina que la ley de presupuesto solo sirvió para enriquecer aún más a los ricos, al evocar que también incluyó una reducción de impuestos a los multimillonarios.

"No benefició a los pobres o al estadounidense promedio", dijo.

En un distrito que cubre parte de Tucson, la demócrata Joanna Mendoza enfoca la campaña en el tema del poder adquisitivo y enfatiza que ella creció en un hogar en donde los cupones para comprar alimentos eran necesarios.

Su contrincante, el republicano Juan Ciscomani, quien busca la reelección, intenta distanciarse de Trump, y promete que no será "un títere de nadie".

"Es un mentiroso", lazó Angélica García, una recepcionista de 45 años.

Durante un breve período en que estuvo desempleada, García habría debido beneficiarse prontamente de SNAP. Pero debido a los cambios, su caso demoró más de dos meses en ser procesado.

En ese tiempo, sus hijas de 14 y 22 años subsistieron comiendo arroz, frijoles y pasta.

"Siento que el gobierno de Trump le ha puesto las cosas más difíciles a la gente", comentó.

Antes de los cambios en esta política social, García se inclinaba hacia la izquierda, pero no se involucraba en política. Ni siquiera sabía quién era su representante en el Congreso.

Ahora le pide a sus vecinos que salgan a votar el 3 de noviembre: "Tenemos que hacer valer nuestra voz".