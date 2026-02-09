Nueve muertos por el colapso de un edificio en el norte de Líbano

Nueve personas murieron al colapsar un edificio el domingo en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, informó un funcionario de la defensa civil.

La agencia estatal National News Agency (NNA) reportó el "colapso de un edificio viejo" en el barrio Bab al-Tabbaneh, el más pobre de Trípoli, mientras los rescatistas continuaban buscando sobrevivientes.

Personal de seguridad evacuó edificios vecinos por temor a nuevos colapsos, agregó la fuente.

Un corresponsal de la AFP observó equipos de rescatistas durante la noche buscando entre los escombros de la estructura colapsada.

El director general de la defensa civil, Imad Khreish, dijo a medios locales que nueve personas murieron y que otras seis fueron rescatadas y llevadas al hospital.

El activista local Jumana al-Shahal declaró a la AFP que el incidente es "testamento del abandono acumulado en esta ciudad olvidada".

A finales de enero se produjo otro mortal colapso de un edificio en Trípoli, y las autoridades advirtieron que unos 105 inmuebles de la ciudad están en riesgo y deben ser evacuados.

Numerosos edificios a lo largo de Líbano están en condiciones de abandono y muchos de ellos fueron construidos ilegalmente, en especial durante la guerra civil de 1975 a 1990.

El primer ministro, Nawaf Salam, aseguró que el gobierno está listo para dotar de ayuda de vivienda a pobladores de edificios que deben ser evacuados.