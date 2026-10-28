Nueve países miembros de la OEA están dispuestos a crear un grupo negociador con Nicaragua

Nueve miembros de la Organización de Estados Americanos, incluidos Brasil y Estados Unidos, han expresado su voluntad de crear un grupo negociador con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria, según un documento de la OEA conocido por la AFP este martes.

Los cancilleres de la organización se reunieron de forma extraordinaria el 2 de octubre en Washington para analizar medidas frente a Nicaragua, cuyo gobierno excluyó a la oposición de las elecciones mediante una reforma constitucional.

El exguerrillero sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ejercen el poder con mano de hierro.

Managua se retiró de la OEA en noviembre de 2023, pero la organización considera que debe acatar los principios de la Carta Democrática Interamericana y respetar los derechos humanos.

Los gobiernos de los 32 países del bloque decidieron crear un grupo negociador para explorar un diálogo con Managua, que se mantiene por el momento en silencio.

"Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú han comunicado su interés en integrar el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua", explicó la OEA en su documento fechado el lunes.

El plazo para conformar ese grupo termina el 2 de noviembre, por lo que aún pueden unirse otros países.

Una vez creado, el grupo quiere buscar el diálogo y entregar conclusiones en un plazo de 60 días.

La OEA no puede sancionar a países de la región, pero sí puede emitir recomendaciones, que luego cada país aplica en función de sus intereses.

Estados Unidos, que ya ha aplicado una salva de sanciones contra los presidentes de Nicaragua y su gobierno, se muestra muy activo para intentar lograr ese frente diplomático para negociar con Managua.