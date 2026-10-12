Opositores y periodistas denuncian abusos policiales durante protestas en India

Dirigentes opositores y periodistas acusaron a la policía india de tácticas abusivas durante las manifestaciones del fin de semana, en momentos que las autoridades blindaron la capital ante una nueva protesta.

Las autoridades desplegaron a miles de agentes por el centro de Nueva Delhi por tercer día consecutivo, con barreras metálicas y el cierre de varias estaciones del metro, antes de una marcha convocada por el líder opositor Rahul Gandhi.

Las protestas fueron provocadas por denuncias de irregularidades durante una revisión de los registros electorales que, según observadores, podría beneficiar al Partido Bharatiya Janata (PBJ), del primer ministro Narendra Modi.

La Comisión Electoral de India, que supervisa el proceso electoral en el país más poblado del mundo, negó las irregularidades.

En las multitudinarias protestas del fin de semana, la policía detuvo a miles de personas, entre ellas miembros del Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP), un movimiento juvenil indio.

La mayoría de los detenidos, incluyendo a los tres líderes del CJP, ya fueron liberados.

Según opositores, las autoridades buscan eliminar la disidencia con las detenciones masivas.

El legislador John Brittas, del Partido Comunista de India, aseguró que fue "arrastrado, agredido" por la policía durante las protestas del domingo.

"Esto no es meramente un asalto contra un legislador. Es un asalto contra las libertades democráticas y la ley", reclamó Brittas.

La policía no respondió a las preguntas sobre la gestión de las manifestaciones durante una conferencia de prensa.

Varios periodistas que cubren las manifestaciones dijeron que fueron detenidos pese a mostrar sus credenciales de prensa.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) indicó que al menos 16 periodistas fueron detenidos durante las protestas del fin de semana y calificó esas acciones como "inaceptables".

Nueva Delhi se prepara para nuevas protestas el lunes, cuando Gandhi, líder del opositor partido Congreso, llamó a los manifestantes a marchar a la Corte Suprema.

"No hay nada que temer", aseguró Gandhi en redes sociales. "Estos cobardes no nos pueden hacer absolutamente nada".

Las protestas se han convertido en uno de los mayores desafíos políticos en el tercer período de gobierno de Modi, al unir movimientos opositores, estudiantes y activistas molestos por la revisión de registros electorales.

La revisión hizo que más de 133 nombres fueran eliminados de las listas electorales, según medios de prensa.

Observadores han dicho que la medida afecta principalmente a minorías, como los musulmanes.

Las autoridades electorales dicen que se hizo para eliminar nombres duplicados o fraudulentos y personas fallecidas.