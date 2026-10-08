Organizadores de la COP31 prometen programa de acción "ambicioso"

Turquía y Australia, organizadores de la COP31, la gran cumbre anual del clima prevista en noviembre, anunciaron este jueves que someterán a la adopción de los países un texto con una lista de acciones ambiciosas, destinadas a mantener el objetivo de un calentamiento de 1,5 ºC.

Según dijeron la anfitriona Turquía y Australia, a cambio de dirigir las negociaciones, la idea es someter al voto de los negociadores una "decisión promovida por la presidencia", que habrá sido preparada previamente.

Con esa fórmula se podría establecer una agenda realista y firme de medidas, y se evitaría, en teoría, el psicodrama de las largas horas de negociación en la COP, que suelen cerrarse de madrugada al término de las dos semanas de encuentro.

El documento, dicen, se centraría en medidas vinculantes, como la que propone Turquía de avanzar en la electrificación de la economía, para reemplazar tecnologías a base de combustibles fósiles en favor de alternativas más limpias.

"Creemos que una decisión promovida por la presidencia nos da una mayor oportunidad de obtener un resultado fuerte y ambicioso en la COP31", que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en la ciudad turca de Antalya, dijo el ministro de Clima de Australia, Chris Bowen, que dirigirá las negociaciones.

El ministro enfatizó que dicho resultado es necesario para "enviar el mensaje" de que se puede mantener el objetivo de un calentamiento de 1,5 ºC respecto a la era preindustrial.

La ONU había alertado en septiembre de que dicho umbral podría superarse en unos pocos años, y que hay que redoblar esfuerzos para el rebasamiento dure lo menos posible.

Australia y Turquía hicieron el anuncio coincidiendo con el final de una cumbre preparatoria en las islas Fiyi y Tuvalu, en una de las zonas más vulnerables a la subida del nivel del mar, uno de los efectos más dramáticos del cambio climático, que en esta zona del mundo amenaza la integridad territorial de varios archipiélagos.

En la reunión, los líderes regionales clamaron por que las finanzas climáticas estén en lo alto de la agenda de la COP31, de manera que se liberen más rápido los fondos necesitados para adaptarse al cambio climático.

Pero algunos delegados reconocieron que el proceso es lento. "El modo en que funcionan los procesos de la COP no es que sea genial, seamos sinceros", dijo a AFP una representante para el Pacífico Sur, Tina Eonemto.

- Críticas a Australia -

Durante la cita, Australia anunció el miércoles una modesta ayuda financiera de 2 millones de dólares australianos para proyectos de carreteras y comunicaciones en Papúa-Nueva Guinea y las islas Fiyi, Kiribati y Tuvalu.

Australia ha sido acusada de hipocresía por sus pequeños vecinos insulares, ya que si bien defenderá en la COP31 las energías renovables, la realidad de su economía va por otro camino, al ser el segundo mayor exportador mundial de carbón, uno de lo combustibles fósiles causantes del calentamiento global.

Los niveles del mar están subiendo a un ritmo récord, a causa del calentamiento de los océanos, que incrementa el volumen del agua, y el fundimiento de los glaciares, según un informe de la ONU publicado en agosto.

Hasta 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas de aquí a 2050, un problema que en el Pacífico Sur está a la orden del día. Tuvalu por ejemplo está elaborando planes para reubicar a su población de 10.600 habitantes si el océano se traga su territorio.

"Tuvalu está desapareciendo (...) ¿para qué sirve defender tus fronteras si no queda territorio para vivir?", se preguntó el presidente de la COP31, el ministro turco de Medioambiente Murat Kurum.