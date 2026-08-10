Otorgan libertad plena a la exjueza Afiuni, presa por motivos políticos en Venezuela

La exjueza venezolana María Lourdes Afiuni recibió libertad plena tras años de prisión domiciliaria y encarcelamiento por razones políticas, informó este viernes su familia, que la víspera pidió el cierre de su caso por la grave enfermedad que ella padece.

El proceso contra Afiuni, detenida en 2009, reveló la falta de separación de poderes en Venezuela y su arresto fue considerado como "arbitrario" por la ONU.

El cierre de su caso se produce siete meses después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión estadounidense y luego de que el gobierno y la oposición iniciaron el jueves, bajo supervisión de Estados Unidos, un diálogo que muchos esperan que desemboque en una transición política y en elecciones.

"La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad", dijo su hermano Nelson Afiuni, en un comunicado en X.

La magistrada había sido condenada a finales de la década de 2000 al término de un procedimiento calificado de "arbitrario" por la ONU, después de que el entonces presidente Hugo Chávez pidiera públicamente 30 años de prisión en su contra por haber liberado a un banquero antichavista acusado de fraude.

En 2011 se le concedió arresto domiciliario por problemas de salud, con presentación cada 15 días ante el tribunal. En 2020 un tribunal de Caracas le impuso una pena de cárcel de cinco años por "corrupción espiritual", un delito no previsto en el Código Penal.

La familia de Afiuni ha denunciado durante años diversas violaciones al debido proceso.

"Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso", sostiene el comunicado de la familia.

"El cierre definitivo de este expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados", agrega.

Familiares de Afiuni informaron el jueves que la jurista, de 63 años, tiene tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo que requieren atención medica inmediata.