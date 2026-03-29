Pakistán acoge reunión sobre guerra en Oriente Medio con Arabia Saudita, Turquía y Egipto

Los ministros de Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía se reunieron el domingo para mantener conversaciones sobre la guerra en Oriente Medio, con Islamabad que actúa como intermediario entre Estados Unidos e Irán.

El encuentro entre los máximos diplomáticos de estas naciones musulmanas fue convocado "para revisar la evolución de la situación regional y debatir cuestiones de interés común", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un breve comunicado.

Varias carreteras que conducen a la Zona Roja de Islamabad —donde se ubican los principales edificios gubernamentales y misiones diplomáticas— fueron clausuradas, informaron reporteros de la AFP.

Irán, Estados Unidos e Israel no estarán representados, indicó una fuente del ministerio encargado del protocolo de las conversaciones que reúnen a los ministros de Egipto, Badr Abdelatty, de Turquía, Hakan Fidan y su par saudita Faisal bin Farhan.

Todos sostuvieron reuniones bilaterales previas con el canciller pakistaní, Ishaq Dar.

El gobierno de Pakistán se ha consolidado como un facilitador clave entre Irán y Estados Unidos a medida que se prolonga la guerra, actuando como intermediario para el intercambio de mensajes entre ambas partes.

Islamabad mantiene vínculos de larga data con Teherán y estrechos contactos en el Golfo, mientras que el primer ministro Shehbaz Sharif ha entablado una relación personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Teherán se ha negado a admitir que mantiene conversaciones oficiales con Washington, pero ha transmitido, a través de Islamabad, una respuesta al plan de 15 puntos de Trump para poner fin a la guerra, según una fuente anónima citada por la agencia de noticias iraní Tasnim.

Sharif afirmó el sábado que mantuvo una detallada conversación telefónica de más de una hora con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en la que expuso el "actual esfuerzo diplomático" de su país.

Pezeshkian agradeció a Islamabad "sus esfuerzos de mediación para detener la agresión".

A última hora del sábado, el canciller Dar, que también es viceprimer ministro del país, anunció que Irán había autorizado el paso de 20 buques más con bandera pakistaní —es decir, dos barcos diarios— por el estrecho de Ormuz.