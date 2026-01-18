Pandilleros matan a siete policías en Guatemala tras represión de motines carcelarios

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a pandillas de matar a siete policías en varios atentados por su negativa a negociar con estos grupos criminales el traslado de sus cabecillas a una cárcel de menor seguridad.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

Los asesinatos se produjeron un día después de que grupos de pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas en tres cárceles del país; una de las prisiones ya fue recuperada.

La mayor parte de los rehenes eran custodios de las prisiones. El domingo, con los operativos para retomar el control de las cárceles las autoridades lograron la liberación de nueve de ellos.

“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, dijo el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa.

“No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios”, afirmó.

Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos y un presunto pandillero muerto durante los ataques registrados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, convocó un gabinete de emergencia este domingo para tomar “decisiones contundentes para mantener la seguridad”, según anunció en su cuenta de X.

-Primera cárcel liberada-Este domingo, las autoridades lograron retomar el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueve custodios que permanecían retenidos por los pandilleros.

Al alba, los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.

El ministerio de Gobernación publicó un video en X donde se puede ver como los agentes llevan esposado y con manchas de sangre al presunto líder en Guatemala de la organización criminal Barrio-18, y al que las autoridades identifican como Aldo Dupie, alias “ El lobo”.

“Fue un operativo que se desarrolló sin que hubieran bajas de ninguno de los dos lados y se logró rescatar con vida a los nueve rehenes”, señaló Villeda.

Los pandilleros tienen aún 28 personas retenidas en el centro penitenciario Fraijanes II y otras nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

El ministro reconoció que el gobierno está “dialogando” con los amotinados para lograr su liberación, pero insistió en que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes”.

-Militares en las calles-El ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el ejército “va a seguir en las calles” para seguir “golpeando” las estructuras del crimen organizado.

“El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía”, indicó Sáenz.

El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes, si bien deben “actuar con total apego a los derechos humanos”, también podrán defender “la vida” de los ciudadanos “utilizando su arma de fuego” si fuera necesario.

Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un custodió murió por disparos.

En octubre, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad. Soló seis han sido recapturados, mientras que otro fue asesinado a balazos.

Los pandilleros quieren “retornar a los centros carcelarios donde antes tenían todas las comodidades del mundo”, y como el gobierno no cedió “a los chantajes y extorsiones” se originó toda esta violencia, dijo Custodio.