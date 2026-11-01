Partidos alemanes condenan los disturbios en las protestas juveniles

Varios grupos políticos condenaron este domingo los actos violentos registrados el sábado al margen de las manifestaciones del colectivo “GenZ regelt” (“¡La Generación Z se encarga!”), aunque también pidieron que se atiendan sus reivindicaciones.

Responsables de Los Verdes y de la izquierda radical insistieron en la necesidad de responder a las preocupaciones expresadas por los cerca de 120.000 manifestantes que salieron a las calles de todo el país para denunciar el deterioro de las escuelas, el aumento del coste de la vida, la posible reintroducción del servicio militar y el calentamiento global.

“Ni la crisis del poder adquisitivo, ni el desmantelamiento social, ni la voluntad ampliamente compartida de manifestarse pacíficamente desaparecerán porque pequeños grupos de personas frustradas hayan cometido después actos vandálicos”, declaró al diario Rheinische Post la presidenta de Die Linke (izquierda radical), Ines Schwerdtner.

Por su parte, la líder de Los Verdes, Franziska Brantner, condenó en el Rheinische Post unos altercados que “perjudican la causa legítima de las numerosas personas que se manifestaron pacíficamente”, al tiempo que instó al Gobierno a responder al mensaje “inequívoco” enviado por los jóvenes.

El sábado, las manifestaciones convocadas en decenas de ciudades transcurrieron en general con tranquilidad, hasta que se produjeron tensiones al caer la noche.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt (CSU), declaró al diario sensacionalista Bild que se habían podido “evitar” “altercados violentos como los que tuvieron lugar en París” y acusó a “grupos de izquierda propensos a la violencia y alborotadores procedentes del entorno de la inmigración” de haber “secuestrado las manifestaciones pacíficas”.

Por su parte, la copresidenta del partido de extrema derecha AfD (Alternativa para Alemania) señaló en X al “extremismo de izquierda” y a la “inmigración descontrolada”.