Pedro Sánchez se somete a un test en las elecciones de Andalucía

Los socialistas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se someten a prueba este domingo en unas elecciones en la región de Andalucía que podrían servir de barómetro para las generales del año que viene y en las que parecen abocados a sufrir otro revés.

Las investigaciones por corrupción contra familiares y excolaboradores han minado la popularidad de Sánchez a nivel doméstico. Por el contrario en parte del extranjero su imagen ha mejorado debido a sus enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump e Israel.

En el sistema político descentralizado de España, las regiones o comunidades autónomas gozan de amplios poderes en ámbitos como la sanidad, la educación y la vivienda.

Andalucía, la región más poblada y un imán turístico famoso por sus ciudades históricas como Sevilla, Granada y Córdoba, estuvo gobernada por los socialistas durante casi 40 años.

Pero las encuestas sugieren que la principal formación conservadora, el Partido Popular (PP), en el poder desde 2019 en el gobierno regional, volverá a derrotar a los socialistas en su bastión histórico.

No está claro si el PP logrará otra mayoría. Si no lo consigue la extrema derecha de Vox se convertiría en el partido decisivo, como ya ocurrió en las recientes elecciones regionales en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Tras las contundentes derrotas de la izquierda en esas regiones, otra paliza en Andalucía sería especialmente dolorosa para Sánchez, que presenta como candidata a su exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El PP ha definido a Montero como el rostro de los fracasos del Gobierno central. Resalta que como ministra de Hacienda no logró aprobar un presupuesto durante la actual legislatura y se ve salpicada por los escándalos de corrupción del PSOE.

El voto al líder del PP andaluz Juanma Moreno "vale doble: para que gane Andalucía y para cambiar el Gobierno de España", afirmó el viernes el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin de clausura de la campaña.

El PP ha acordado gobiernos de coalición con Vox en Extremadura y Aragón, y no ha descartado una colaboración a nivel nacional si las elecciones generales, previstas para 2027 arrojan resultados inconclusos.

Esto lo diferencia de otros partidos conservadores europeos que han levantado un "cordón sanitario" en torno a la ultraderecha.

En su discurso final de campaña el viernes, Sánchez instó a los andaluces a respaldar a Montero, "una mujer tenaz, comprometida, trabajadora, con convicciones".

"Es una mujer íntegra" para evitar que Vox entre en el gobierno regional con el PP, dijo de ella.

Los colegios electorales de Andalucía, una región de casi nueve millones de habitantes (aproximadamente el 18% de la población española), abrieron a las 9H00 (07H00 GMT) y tienen previsto cerrar a las 20H00.