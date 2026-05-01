Permitirán nuevamente el ingreso de periodistas a la sede del gobierno argentino

Los periodistas acreditados volverán a ingresar el lunes a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, tras más de una semana de bloqueo por una denuncia de supuesto espionaje, confirmó este jueves a la AFP una fuente de la presidencia.

La medida deja sin efecto una restricción inédita que desde el 23 de abril impedía el acceso de medio centenar de reporteros a su lugar habitual de trabajo y que había provocado críticas de asociaciones periodísticas, dirigentes opositores y de la Iglesia católica.

El gobierno de Javier Milei había justificado la decisión como una medida "preventiva", luego de que la Casa Militar, encargada de la seguridad de la sede presidencial, impulsara una investigación judicial contra dos periodistas del canal Todo Noticias por haber filmado en sectores supuestamente restringidos y sin autorización.

Los periodistas sostuvieron que contaban con permiso y que los lugares registrados suelen ser recorridos incluso por niños durante visitas escolares.

El diario Ámbito Financiero presentó el 24 de abril un amparo judicial, mientras el sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) preparaba acciones similares.

El lunes, monseñor Jorge Lozano, responsable de Comunicación Social del Episcopado, se acercó a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para expresar solidaridad con los periodistas impedidos de ingresar y llamó al diálogo.

Milei mantiene una áspera relación con la prensa, a la que descalifica con insultos como "inmundos" y, en redes sociales, suele publicar la sigla NOLSALP: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".