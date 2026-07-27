Perú vuelve a tener un Congreso bicameral luego de tres décadas

Perú regresó este viernes a tener un sistema parlamentario bicameral luego de más de tres décadas con un Congreso de instancia única, con la juramentación de sus nuevos 60 senadores y 130 diputados, constató la AFP.

Las cámaras de diputados y de senadores funcionarán juntas por primera vez desde 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) cerró el Congreso con militares e impulsó una nueva Constitución que contemplaba un Parlamento unicameral.

Los primeros legisladores en tomar posesión de sus cargos en cada cámara fueron Miguel Torres, senador, y Cecilia Chacón, diputada, ambos estrechos colaboradores de la derechista Keiko Fujimori, hija del fallecido exmandatario Fujimori, presidenta electa que asumirá el poder el 28 de julio.

"Declaro constituido el Senado de la República", dijo Torres al finalizar la juramentación de los flamantes senadores. Horas después, la cámara de diputados siguió el mismo proceso para inaugurarse.

En 2024 el Congreso unicameral aprobó una reforma para restablecer el Senado.

Ninguno de los seis partidos que integrarán el nuevo Legislativo obtuvo mayoría, aunque el fujimorista Fuerza Popular tendrá la bancada más numerosa con 22 senadores, de un total de 60, y 41 diputados, de 130.

Juntos por el Perú, partido del izquierdista Roberto Sánchez, quien perdió por menos de 50.000 votos el balotaje presidencial, será la segunda fuerza parlamentaria.

En el Senado, los grupos de derecha y de izquierda empatan en cantidad de escaños. En la Cámara Baja, la oposición de izquierda adelanta por cuatro.

Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031.