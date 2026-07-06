Petro convoca a una movilización en Colombia para despedirse días antes de la investidura de su sucesor

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó el domingo a protestas el 20 de julio para defender sus reformas de izquierda y anunció un discurso de despedida ese día, antes de la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella en agosto.

El primer presidente izquierdista en la historia de Colombia cuestiona los resultados de las reñidas elecciones en las que De la Espriella venció por menos del 1% a su heredero político, el senador Iván Cepdeda.

"Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", dijo Petro en X.

El mensaje, algo ambiguo, confirma que el mandatario no realizará su balance de cierre en las fechas habituales al término de su mandato. Sin embargo, no precisa si se ausentará de la investidura de su sucesor, un abogado millonario respaldado por Donald Trump.

"20 de julio día de movilización general (...) Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró", añadió.

Tras cuatro años de mandato, Petro mantiene una alta popularidad especialmente entre las clases bajas, favorecidas por el aumento del salario mínimo en cifras récord, la disminución de la pobreza y del desempleo.

Las protestas coinciden con el Día de la Independencia de Colombia y la posesión del nuevo Congreso donde la izquierda sigue siendo la bancada más numerosa.

La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro durante el gobierno de su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de heridos y muertos entre 2019 y 2021 en medio de una fuerte represión policial.

De nacionalidad estadounidense y colombiana, De la Espriella se ha declarado "enemigo acérrimo" de la izquierda y ha prometido llevar a Petro y sus aliados ante tribunales estadounidenses.

El ultraderechista recoge el descontento de una parte del país contra el presidente saliente por sus fallidas políticas de paz con los grupos armados en medio de la peor ola de violencia en la última década

Sin experiencia en política, De la Espriella defiende la mano dura contra el crimen, promete fomentar la inversión privada y recortar el Estado en un 40%.

Petro ha cuestionado los resultados de los comicios y asegura que prepara un documento con pruebas para llevar ante los tribunales.

- "Desobediencia" -

Tras las elecciones más reñidas de la historia, Cepeda dijo que tomará "el camino de la desobediencia civil" frente a De la Espriella si este no renuncia a su nacionalidad estadounidense, cesa "toda persecución contra" Petro y desiste "de cualquier intento por extraditarlo" a Estados Unidos.

"Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que (...) bloqueos y terrorismo urbano", dijo el domingo el abogado que se hace llamar El Tigre.

"Que les quede claro, aquí no habrá privilegios para los violentos, ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional", añadió.

Petro es crítico del gobierno de Trump por su política migratoria, guerra antidrogas y postura frente al cambio climático.

Por su lado, Washington impuso sanciones al mandatario y su familia, que incluyeron el retiro de su visado estadounidense.

De la Espriella rechazá las negociaciones de paz con las que Petro intentó sin éxito desactivar el conflicto con los grupos que siguieron en armas tras el histórico pacto con la guerrilla de las FARC en 2016.

Según expertos, los grupos armados aprovecharon las conversaciones para fortalecerse.

"La primera tarea (...) será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas", dijo el presidente electo.

Más temprano anunció la creación por decreto de un "bloque de defensa para la seguridad urbana", contra la extorsión y otros delitos en las ciudades.

En el campo económico anunció que "en los próximos días" enviará una delegación a Washington "para avanzar en la refinanciación de la deuda pública" y la "búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento".

Petro mantuvo un gasto público elevado para financiar programas sociales, mientras el déficit fiscal escaló al 6,4% del PIB, el segundo mayor de la región después de Brasil, según la CEPAL.