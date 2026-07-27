Petro dice que el presidente electo de Colombia "obedece" al gobierno de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el viernes que el mandatario electo Abelardo de la Espriella "obedece directamente" al gobierno estadounidense, durante una ceremonia de entrega de la espada del prócer independentista Simón Bolívar a dos semanas de dejar el poder.

Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, entregará el 7 de agosto el poder a De la Espriella, un abogado ultraderechista que recibió el apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump, para derrotar al candidato del oficialismo en junio.

Colombia y Estados Unidos, dos aliados históricos, atraviesan tensiones diplomáticas inéditas desde que Trump asumió su segundo mandato, en el que ha chocado constantemente con Petro.

El izquierdista, que no reconoce los resultados de la reciente elección y asegura que el ganador fue el senador oficialista Iván Cepeda, critica la "injerencia" de Trump en la política colombiana por su respaldo explícito a De la Espriella.

De la Espriella, que tiene también nacionalidad estadounidense, "obedece directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos" que dirige el republicano Marco Rubio, dijo Petro el viernes en una ceremonia en la que entregó a un museo en Bogotá la espada de Simón Bolívar, que el izquierdista pidió para posesionarse cuando asumió la presidencia hace cuatro años.

La espada, exhibida dentro de un cajón de cristal, llegó escoltada por Petro y una comitiva de ministros y guardias presidenciales.

"Pareciera que muchos asesores del narcotráfico vivieran en Washington y asesoraran al presidente de los Estados Unidos", dijo Petro durante su discurso en el museo que durante el siglo XIX fue la hacienda en Bogotá del líder independentista.

"Las cinco repúblicas de Bolívar están en proceso de perder su independencia", agregó.

Sin experiencia en política, De la Espriella promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% e imponer mano dura frente a las guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década tras intentos fallidos de Petro por negociar la paz con varias organizaciones.

El presidente electo anunció recientemente que abrirá en Medellín una oficina del Escudo de las Américas, la alianza de países de la región liderada por Trump para combatir al narcotráfico.