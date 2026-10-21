Petróleo y elecciones: los porqués del acercamiento de Trump a Putin

Elecciones a la vuelta de la esquina, afinidades personales y la guerra contra Irán... Hay muchos factores que explican el acercamiento de Donald Trump a Vladimir Putin, a quien un allegado al presidente estadounidense calificó de "humanista" el miércoles.

El líder republicano volvió a presumir el miércoles del "respeto" que muestra hacia su persona el presidente ruso. Y para ilustrarlo puso un ejemplo: Moscú anunció la liberación, "sin contrapartidas", de Stephen Hubbard, un estadounidense de 75 años detenido desde hace cuatro años en Rusia.

Aunque el propio Trump reconoció después que la liberación de este profesor de inglés no se habría anunciado si Washington no hubiera eximido antes a Moscú de nuevas sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense.

Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, "existe una especie de fuerza de atracción" por parte del presidente ruso, que en las últimas semana se ha hecho más palpable en un contexto electoral en Estados Unidos, explica Liana Fix, investigadora del Council on Foreign Relations, a la AFP.

- Elecciones de mitad de mandato -

El Partido Republicano se juega el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, en medio de un descontento generalizado entre los votantes por el aumento del coste de vida, impulsado principalmente por el alza de los precios de los combustibles.

El acercamiento entre ambos mandatarios se produjo a través de los hidrocarburos rusos. Trump levantó sanciones al gas y al petróleo de Moscú con la intención de reducir el precio de la energía y aumentar su popularidad de cara a los comicios de noviembre.

La gran perjudicada por este movimiento es Ucrania, y también su presidente, Volodimir Zelenski. El presidente estadounidense aconsejó el 10 de octubre a los ucranianos que buscaran "un líder nuevo". Y cinco días después afirmó que era "más difícil" tratar con Zelenski que con Putin.

Trump responsabiliza a Ucrania, con sus ataques contra refinerías rusas, de los altos precios de los combustibles, cuando en realidad el alza de los hidrocarburos se dio con la guerra en Oriente Medio, desatada a finales de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente estadounidense, que trata de no tensar el conflicto con Teherán antes del 3 noviembre, afirmó recientemente que Rusia está haciendo "muy poco, o incluso nada, para ayudar" a Irán. "Quiero que siga así", añadió.

- "Un humanista" -

Más allá de los cálculos presidenciales, también influyen los impulsos personales, y no solo los de Trump.

Su enviado especial, Steve Witkoff, dejó atónitos a propios y extraños el miércoles cuando, en un encuentro en San Petersburgo, le dijo al presidente ruso: "Usted mismo es un humanista, señor".

"¿Qué carajo es esto, Steve?", reaccionó el senador republicano Thom Thillis en X. "Qué declaración tan vergonzosa y escandalosa. Deberías volver a Ucrania y preguntar a las familias de los niños que Putin ha secuestrado y asesinado si están de acuerdo", añadió.

Más allá de este acercamiento a Moscú, Trump apunta también hacia Pekín. El republicano baraja la idea de una pronta cumbre trilateral con sus homólogos de Rusia y China, Putin y Xi Jinping, los dos líderes que aparecen junto a Trump en sendas fotografías colgadas en lugares destacados de la Casa Blanca.

Fix señala que no hay nadie, ni en Washington ni en ningún otro lugar, que pueda moderar este giro hacia Rusia.

La investigadora recuerda la figura de Lindsey Graham, un senador republicano recientemente fallecido que tenía influencia sobre el presidente estadounidense y que impulsó la ley que imponía nuevas sanciones contra Moscú, la misma que Trump acaba de dejar sin efecto al conceder exenciones.

Por otra parte, "los dirigentes europeos ya no se movilizan como lo hacían" al principio del segundo mandato del republicano, que acudían a la Casa Blanca cada cierto tiempo para defender la causa ucraniana, sostiene, la investigadora.