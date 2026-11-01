Policía de Portugal desmantela campamentos de protesta por la vivienda y detiene a 13 personas

La policía portuguesa antidisturbios volvió a desalojar en la madrugada del domingo decenas de tiendas de campaña instaladas en Lisboa y Oporto por manifestantes que denuncian la crisis de la vivienda, y detuvo a 13 participantes de las protestas

Decenas de agentes, algunos acompañados por perros, irrumpieron en el campamento instalado en la plaza del Rossio, en Lisboa, y en otro más pequeño situado en la plaza Dom João I, en Oporto, en el noroeste del país.

Los manifestantes coreaban "Huele a dictadura" y "Somos pacíficos" a medida que avanzaban los policías.

La policía indicó en una nota que seis personas fueron detenidas en Lisboa y siete en Oporto por negarse a acatar las órdenes de dispersión.

Según el comunicado, los manifestantes lanzaron botellas, pintura y artefactos pirotécnicos contra los agentes, causando heridas a 13 policías, ocho de los cuales fueron trasladados a un hospital.

En Oporto, tres policías en ropas de civil que vigilaban los movimientos de los manifestantes fueron agredidos tras ser identificados por un grupo, añadió la policía.

Las fuerzas de seguridad señalaron asimismo que un número no especificado de civiles resultó herido durante la operación, que, según afirmaron, se llevó a cabo "con rigor, equilibrio y respeto de los derechos de los ciudadanos".

El colectivo de activistas Acampada Lisboa aseguró que más de 30 personas resultaron heridas, de las cuales diez necesitaron atención hospitalaria, y convocó una nueva manifestación en Lisboa para la tarde del domingo.

Los manifestantes instalaron las tiendas de campaña el sábado por la noche tras marchas pacíficas celebradas en ambas ciudades contra el fuerte aumento de los costos de la vivienda.

Los manifestantes exigen que el gobierno de centroderecha abandone sus planes para facilitar los desalojos y eliminar los topes a los alquileres en los nuevos contratos.