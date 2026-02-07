Polonia investigará los vínculos de Epstein en el país

El ministro de Justicia polaco anunció este jueves la creación de un equipo compuesto por agentes de los servicios secretos, fiscales y policías para investigar los vínculos en Polonia del fallecido criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El equipo se formó tras la publicación el viernes de millones de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense que ponen de relieve los vínculos entre el financiero, acusado de tráfico sexual de menores, y numerosas personas influyentes en todo el mundo.

El ministro de Justicia polaco, Waldemar Zurek, asumió la dirección del equipo.

"Como saben por los medios de comunicación, el entorno de Epstein incluía a polacos", declaró Zurek a la prensa.

El ministro señaló que las autoridades polacas conocen la identidad de dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad polaca, sin dar más detalles.

El equipo determinará si las actividades que involucran a Epstein y su red en Polonia justifican investigaciones complementarias, especialmente si hubiera víctimas polacas.