Portugal incauta un narcosubmarino con cerca de nueve toneladas de cocaína

El semisumergible que transportaba nueve toneladas de cocaína y que fue interceptado frente al archipiélago de las Azores, en Portugal, en una imagen difundida el 26 de enero de 2026 -
AFP
26 de enero de 2026

Las autoridades portuguesas anunciaron la incautación de aproximadamente nueve toneladas de cocaína a bordo de una embarcación semisumergible interceptada frente al archipiélago de las Azores y procedente de América Latina, con tres colombianos y un venezolano a bordo.

"Es la mayor incautación de cocaína jamás realizada en Portugal", declaró el lunes una portavoz de la policía judicial.

Según la policía, la embarcación fue interceptada "en los últimos días" a 230 millas náuticas (unos 430 km) de las Azores, con la colaboración de la marina y la fuerza aérea portuguesa, así como de autoridades estadounidenses y británicas.

La operación se desarrolló en condiciones meteorológicas adversas y el submarino acabó hundiéndose con 35 de los 300 fardos de droga que transportaba, precisó la policía.

