Presidente de Taiwán afirma que aumenta el gasto en defensa para "disuadir la guerra"

Taiwán busca "disuadir la guerra" al aumentar su gasto en defensa, afirmó este sábado el presidente de esa isla de régimen democrático, en un momento en que China recurre a la presión militar para hacer valer sus reclamos territoriales.

"Nuestro objetivo al aumentar la inversión en defensa nacional no es provocar, sino disuadir la guerra", dijo el mandatario Lai Ching-te, en un discurso para celebrar el Día Nacional de Taiwán.

Los 23 millones de habitantes de la isla viven bajo la amenaza constante de un ataque por parte de China, que amenaza incluso con usar la fuerza para tomar el control de Taiwán.

Los sucesivos gobiernos han incrementado el gasto militar en la última década, a medida que la isla mejora su capacidad para evitar un posible ataque chino al demostrarle a su aliado Estados Unidos que se toma en serio su propia defensa.

El gobierno de Lai ha destinado una cifra récord de 1,1 billones de nuevos dólares taiwaneses (34.500 millones de dólares estadounidenses) al gasto en defensa para 2027, más del 3% del PIB.

En respuesta, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Zhang Han, acusó a Lai de intentar "promover la independencia de Taiwán por medios militares y apoyándose en ayuda extranjera, mientras aviva la confrontación a través del estrecho de Taiwán", informó la agencia Xinhua.

Aviones de combate taiwaneses y dos helicópteros Chinook que portaban gigantescas banderas de Taiwán sobrevolaron este sábado la capital, Taipéi.

En tanto, miles de personas, entre ellas diplomáticos extranjeros, se reunieron cerca de la Oficina Presidencial para presenciar un desfile militar, danzas y el discurso de Lai.

Las celebraciones del sábado conmemoran el 115º aniversario del derrocamiento de la dinastía Qing de China y la posterior fundación de la República de China.

La actual disputa entre China y Taiwán se remonta a una guerra civil entre las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, quien se retiró a la isla en 1949 tras ser derrotado por los combatientes comunistas de Mao Zedong.