El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con un alto funcionario de Corea del Norte antes de su viaje esta semana a China, informó el Kremlin el lunes.

Kiev y Occidente han afirmado que Pyongyang ha enviado armas a Moscú a lo largo de la guerra, que se inició con la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Corea del Norte se consolidó como uno de los principales aliados de Rusia desde 2024, cuando comenzó a enviar tropas para combatir a las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk.

Jo Yong Won, asesor del líder norcoreano Kim Jong Un, visitó este lunes Moscú en una visita previa a la reunión que mantendrá Vladimir Putin con el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Nunca olvidaremos el heroísmo de los combatientes coreanos que lucharon hombro con hombro con los militares rusos", le dijo Putin al funcionario norcoreano.

Afirmó que Rusia planea inaugurar una "escultura" antes de fin de año dedicada a la "hazaña conjunta de los soldados de la Federación de Rusia y de la República Popular Democrática de Corea".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió el lunes que Rusia está recibiendo "docenas de misiles al mes" de Corea del Norte, y pidió a los aliados europeos que envíen más armas para que Ucrania pueda responder.

Los líderes de China, Estados Unidos y Rusia se reunirán el jueves al margen de la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.