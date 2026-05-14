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Putin sustituye a los gobernadores de dos regiones fronterizas con Ucrania

Putin sustituye a los gobernadores de dos regiones fronterizas con Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne por videoconferencia con el hasta ahora gobernador de la región de Briansk, Alexandre Bogomaz, el 13 de febrero de 2025 en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú Gavriil Grigorov
AFP
14 de mayo de 2026

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó el miércoles a los gobernadores de dos regiones fronterizas con Ucrania afectadas por las represalias de Kiev, informó el Kremlin.

Los gobernadores de las regiones de Briansk y Bélgorod, Alexandre Bogomaz y Viatcheslav Gladkov, habían estado al frente de estas dos regiones fronterizas durante toda la ofensiva rusa en Ucrania.

Putin nombró a Alexandre Shuvayev, un general que combatió en Ucrania, como gobernador interino de la región de Bélgorod, y a Yegor Kovalchuk como gobernador interino de Briansk.

Esas dos regiones han sido objeto de ataques por parte de Ucrania, e incluso han sufrido incursiones en los cuatro años de guerra.

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