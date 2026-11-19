El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó un gigantesco operativo militar en Haití para rescatar a cuatro de sus soldados presuntamente secuestrados hace un mes por pandilleros, marcado por la opacidad y una amplia difusión publicitaria.

Aunque Bukele dice que la misión de más de 2.000 militares es hallar a sus compañeros emboscados, giró a una ofensiva más amplia que intenta reeditar en Haití su guerra contra las pandillas salvadoreñas, popular pero cuestionada por grupos de derechos humanos.

Los salvadoreños se suman a otras fuerzas extranjeras a las que el gobierno haitiano confió la recuperación de la seguridad del país más empobrecido y violento de la región (68 homicidios por 100.000 habitantes en 2025), sumido en el caos político.

Además del ejército y la policía, están la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), avalada por la ONU y a la que pertenecen los aerotécnicos salvadoreños desaparecidos, y la Task Force, de la empresa Vectus Global del estadounidense Erik Prince.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, Prince se ha implicado en otros conflictos como en Irak, donde sus hombres fueron acusados de atrocidades, y la República Democrática del Congo.

La GSF, con unos 2.000 hombres, se desmarcó del despliegue de Bukele; y, aunque Trump lo avaló, Washington pidió coordinación en las operaciones para evitar fuego amigo, mientras la ONU solicitó a todas las fuerzas proteger a los civiles.

- ¿Qué ha hecho el contingente salvadoreño?

Se estima que el contingente salvadoreño representa 10% del pie de fuerza del país. En videos, Bukele muestra el uso de perros robots y vehículos blindados.

Con ataques desde helicópteros, las fuerzas salvadoreñas destruyeron dos suntuosas casas de pandilleros en Puerto Príncipe, según videos ampliamente difundidos por Bukele y sus seguidores.

El miércoles fue la vivienda de Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de "Viv Ansanm" (Vivir Juntos), una coalición de pandillas de hasta 15.000 hombres. Bukele lo presentó como un "regalo" para los haitianos, que marcharon en apoyo a su misión.

El 9 de noviembre, Bukele anunció la destrucción del "cuartel general" de la pandilla 400 Mawozo, cuyo líder Wilson Joseph no estaba allí. Medios como el Miami Herald reportaron 20 muertos.

Hace una semana, la policía haitiana informó que, con la Task Force y el ejército, retomó el control del principal estadio de fútbol del país, en poder de pandilleros, y lo dejó bajo resguardo de los salvadoreños.

La intervención salvadoreña "creó un momentum que obliga a otras fuerzas a dar resultados", dijo a AFP Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

Sin embargo, esa ofensiva plantea el desafío del control territorial. Según Da Rin, pandilleros han ajusticiado a presuntos colaboradores o simpatizantes de la operación.

- ¿Cuál es el alcance del despliegue?

Bukele sostiene que sus tropas saldrán cuando sean rescatados los cuatro soldados, pero el martes los dos países anunciaron un "acuerdo de cooperación" que abriría la puerta a un mayor involucramiento de El Salvador en el conflicto.

"Si acabamos con los pandilleros de acá, podemos acabar con ellos", dice el mandatario.

El Salvador asegura financiar el 90% de la operación, pero mantiene "bajo reserva" el acuerdo con Haití.

"Un operativo militar (...) no se discute públicamente, no se puede develar cuáles son las tácticas", afirmó el vicepresidente Félix Ulloa.

Haití solo señaló que el acuerdo abre una "nueva etapa" frente a los "desafíos en seguridad", y el martes su ministro de Justicia, Patrick Pélissier, visitó la megacárcel para pandilleros de El Salvador.

Los salvadoreños establecieron en el estadio recuperado una base para, según Bukele, avanzar "más profundo" en las zonas controladas por pandilleros.

Así, el foco migró del área donde desaparecieron los soldados a zonas geográficamente opuestas, observa Diego Da Rin.

Para el analista, El Salvador mantiene una "ambigüedad sobre los objetivos y el alcance del despliegue porque quizás aún no está claro qué tan sostenible puede ser financieramente".

- ¿Qué busca Bukele?

Con una popularidad de 80%, Bukele tiene casi asegurada su reelección en febrero próximo, lo que amplía las dudas sobre su objetivo de embarcarse en una operación costosa en un país donde han fracasado todas las estrategias de seguridad.

Quiere "consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble", opina Da Rin.

Tiene "interés en exportar y vender" su "modelo", opina Jake Johnston, experto estadounidense sobre Haití.

Pero las tácticas difieren porque "estas son operaciones militares donde se está asesinando al enemigo, no se lo está arrestando" como en El Salvador, agrega.

Varios gobiernos latinoamericanos emulan la política de seguridad de Bukele y su megacárcel.