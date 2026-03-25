Reino Unido acogerá conversaciones para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz

Reino Unido y Francia presidirán esta semana una reunión de una treintena de países dispuestos a participar en la seguridad del estrecho de Ormuz, confirmó el miércoles a la AFP una fuente del Ministerio de Defensa británico.

La reunión sobre el estrecho de Ormuz, obstruido debido al conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, tendrá como protagonistas a "los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas" de los países firmantes de un comunicado difundido la semana pasada.

Estos llamaron a una moratoria de los ataques contra las infraestructuras petroleras y gasísticas en el Golfo, y se declararon "dispuestos a contribuir" a los esfuerzos para asegurar el estrecho.

El comunicado conjunto, a iniciativa de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, recibió la aprobación de una treintena de países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

El jefe del Estado Mayor británico, Richard Knighton, y su homólogo francés, Fabien Mandon, son "conscientes del papel que tienen que desempeñar para reunir esta coalición y ayudar a la comunidad internacional a elaborar un plan que permita la reapertura de Ormuz lo antes posible", señaló la fuente.

Varios medios británicos, entre ellos The Guardian y The Times, indicaron que Reino Unido propuso acoger, en una segunda fase -en Portsmouth o Londres-, una conferencia internacional sobre la seguridad de Ormuz, para poner en marcha una coalición de países comprometidos con esta misión.

Varios países acusan a Irán de haber colocado minas en el estrecho, por lo que dicha misión podría tener como objetivo eliminarlas.

Pero ciertos países, entre ellos Francia, Italia y Alemania, advierten que ninguna operación podría llevarse a cabo en el contexto actual de los ataques en la región.

Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde transitaba 20% del crudo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, en represalia por la ofensiva israeloestadounidense iniciada el 28 de febrero.

La obstrucción de esta importante vía, donde Irán atacó varios buques, llegó a disparar el precio del petróleo, rozando los 120 dólares el barril.

Irán hizo saber el martes que puede garantizar el paso seguro de "buques no hostiles" que atraviesen el estrecho.

La república islámica afirmó en los últimos días no atacar a naciones amigas, aunque muchos buques se mantienen alejados de la zona debido a que las compañías de seguros se niegan a asumir riesgos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a sus aliados para que participen en la seguridad de Ormuz, pero Reino Unido replicó recientemente que no sería en el marco de la OTAN.