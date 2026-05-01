Reino Unido expulsa a un diplomático ruso en respuesta a una medida similar de Moscú

Reino Unido anunció este miércoles que convocó al embajador de Rusia para comunicarle su decisión de expulsar a un diplomático de ese país, en respuesta a una medida similar adoptada por Moscú en marzo contra un británico acusado de espionaje.

"Condenamos firmemente la decisión injustificada tomada el mes pasado por Rusia de expulsar a otro diplomático británico, así como la campaña pública de desprestigio que le siguió", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores británico en un comunicado.

"Este comportamiento es totalmente inaceptable y no toleraremos ningún acoso ni ninguna intimidación contra nuestro personal diplomático", añadió el ministerio, que convocó al embajador ruso, Andréi Kelin, para anunciarle la revocación de la acreditación del diplomático.

El 30 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anunció la expulsión de un diplomático destinado en la embajada de Reino Unido en Moscú, acusándolo de pertenecer a los servicios de inteligencia británicos. Londres lo desmintió de inmediato.

Las relaciones entre ambos países son tensas desde el inicio de la ofensiva rusa lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

Las expulsiones recíprocas de diplomáticos se han vuelto frecuentes en los últimos años entre Moscú y Londres.