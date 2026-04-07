Reino Unido prohíbe la entrada al rapero Kanye West tras comentarios antisemitas

El Reino Unido decidió este martes prohibir la entrada al país del rapero estadounidense Kanye West por sus declaraciones antisemitas de los últimos años, lo que obligó a cancelar el festival londinense de julio donde debía actuar.

West, de 48 años, había presentado el lunes una demanda de visado para entrar en el Reino Unido, rechazada con el argumento de que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público", según el Ministerio de Interior.

"Kanye West presentó una solicitud para viajar al Reino Unido ayer (lunes) mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). El Gobierno ha bloqueado el permiso, y no cuenta con una ETA válida", añadió.

El rapero había afirmado el martes, en una columna en el diario The Wall Street Journal, estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica, como señal de buena voluntad.

"Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música", había escrito el cantante en dicha columna, bajo el título "A aquellos a quienes he herido".

"Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis actos. Si están abiertos, aquí estoy", señaló el exmarido de Kim Kardashian, afirmando estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica para "escucharlos".

- Festival cancelado -

Los organizadores del Wireless Festival, donde Kanye West tenía programado dar tres conciertos, entre el 10 y el 12 de julio próximos, confirmaron que el evento fue cancelado tras conocerse que el rapero no podrá actuar.

"Como resultado de que el Ministerio de Interior prohibió su entrada, el Wireless Festival se ha visto obligado a la cancelación del mismo", dijeron en Instagram.

El anuncio de su participación en el festival había provocado indignación.

"Kanye West nunca debió haber sido invitado a encabezar el festival Wireless. Este gobierno se mantiene firmemente junto a la comunidad judía", reaccionó este martes en la red social X el primer ministro laborista, Keir Starmer.

"No dejaremos de luchar para enfrentar y derrotar el veneno del antisemitismo. Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger al público y defender nuestros valores", añadió Starmer.

Patrocinadores del festival, entre ellos Pepsi y Diageo, habían anunciado su retirada del evento.

La prohibición de entrada del rapero se produce casi quince días después del incendio de cuatro ambulancias de la comunidad judía junto a una sinagoga en Londres, un hecho que ha aumentado la preocupación de los judíos británicos.

Pocos meses antes, el 2 de octubre de 2025, se produjo un ataque contra una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra), en el que murieron dos personas y tres resultaron heridas graves.

Ye, como se hace llamar ahora el cantante, perdió en los últimos años muchos seguidores y varios contratos comerciales tras declaraciones antisemitas y racistas.

"Veo cosas buenas en Hitler. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", llegó a decir en 2023.

En mayo de 2025 lanzó un tema titulado "Heil Hitler", para conmemorar el 80º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"No pido ni compasión ni trato de favor, aunque aspiro a merecer su perdón", escribió West, invocando su trastorno bipolar para justificar sus declaraciones racistas.