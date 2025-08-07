Rescatan a un norcoreano tras cruzar a nado la frontera con Corea del Sur

Un desertor norcoreano que cruzó a nado la frontera marítima con Corea del Sur, al parecer atado a una espuma de poliestireno, fue rescatado y detenido, informaron el jueves las autoridades de Seúl.

El norcoreano logró atravesar nadando el límite frente a la costa occidental de la península coreana en la noche del 30 de julio, aseguró el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

La frontera, conocida como Línea Límite Norte, ha servido en ocasiones como ruta para los desertores norcoreanos que nadan hacia la isla surcoreana de Ganghwa.

El individuo, que según los medios locales estaba atado a un trozo de poliestireno, pidió ayuda con gestos y dijo que quería desertar a Corea del Sur al oficial de la Armada surcoreana que lo interrogó, según el funcionario.

La operación duró unas 10 horas, informó Seúl, y el individuo fue rescatado alrededor de las 04H00 locales del 31 de julio.

El hombre quedó bajo detención, precisó el Ministerio de Defensa.

La isla de Ganghwa, situada al noroeste de Seúl, es uno de los territorios surcoreanos más cercanos a Corea del Norte, con algunas partes del mar circundante a solo 10 kilómetros de la frontera marítima entre ambos países.

Decenas de miles de norcoreanos han huido al Sur desde que la península quedó dividida por la guerra en la década de 1950, la mayoría de ellos cruzando primero por tierra a la vecina China y luego atravesando por un tercer país, como Tailandia.

Las deserciones a través de la frontera terrestre son relativamente poco frecuentes, ya que esa zona densamente boscosa está minada y vigilada por soldados de ambos lados.

Sin embargo, el mes pasado, un norcoreano desertó al Sur cruzando la línea de demarcación militar.