Rescatistas de Indonesia encuentran el cuerpo de otro turista español y el barco que naufragó

Los equipos de rescate indonesios encontraron el martes un barco turístico que naufragó hace casi dos semanas en un mar embravecido y recuperaron el cuerpo de una de las dos víctimas españolas desaparecidas, informó un funcionario.

Siete de las personas que viajaban a bordo del barco cuando naufragó en el este de Indonesia el 26 de diciembre fueron rescatadas con vida. Otros cuatro, un español y tres de sus hijos, fueron declarados desaparecidos.

El equipo de rescate recuperó el domingo los cuerpos del hombre, Fernando Martín Carreras, un entrenador de fútbol de 44 años, y de su hija.

Fathur Rahman, jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, dijo que el barco fue encontrado el martes a unos 14 kilómetros del lugar del naufragio, en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo.

"La tercera víctima fue recuperada después de que un pescador nos informara de que había descubierto un cadáver y el casco del barco", declaró en una rueda de prensa. El cuerpo fue trasladado al hospital para su identificación, añadió.

La esposa de Carreras y una de sus hijas se encuentran entre las personas que fueron rescatadas con vida cuando el barco se hundió.

La búsqueda de la última víctima desaparecida, un niño de la misma familia, continuará el miércoles, informó el responsable del rescate.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático formado por unas 17.000 islas, a menudo debido a la laxitud de las normas de seguridad o al mal tiempo.