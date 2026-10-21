Rescatistas y hospitales de Gaza afirman que ataques israelíes mataron a siete personas

Bombardeos israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza causaron la muerte de siete palestinos el martes, según el servicio de rescate de defensa civil del territorio y varios hospitales.

Dos hombres murieron en ataques israelíes en la localidad de Al-Zawaida y en la zona de Wadi Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, según Mahmud Bassal, portavoz de la defensa civil, una fuerza de rescate que opera bajo la autoridad de Hamás, y el Hospital Mártires de Al-Aqsa.

Un ataque israelí en la zona de Jabalia al-Balad, en el norte de Gaza, causó la muerte de una persona, según Bassal y el Hospital Al-Shifa, que informó haber recibido además otra víctima de un ataque en el barrio de Zeitun, al sureste de la ciudad de Gaza.

En otro ataque israelí, un hombre y una mujer, identificados por el Hospital Al-Shifa como Akram Yassin y su esposa, murieron y varias personas resultaron heridas en un bloque residencial cercano al hospital, en el barrio de Al-Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza.

Posteriormente, el ejército israelí afirmó haber matado a "Akram Bassam Shaaban Yassin, alto cargo del aparato de seguridad general de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza".

El hospital Nasser informó que también recibió el cuerpo de un adolescente muerto por disparos israelíes al sur de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Al ser contactado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los demás informes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, que está en campaña para su reelección en unos comicios generales que se prevé serán muy disputados a finales de este mes, ha prometido seguir atacando a Hamás a pesar del alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025.