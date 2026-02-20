Resolución judicial anula proceso penal contra el expresidente de Guatemala Jorge Serrano Elías

El expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal resolvió anular el proceso penal en su contra, iniciado en junio de 1993 tras la crisis política conocida como el “Serranazo”.

“Resolución judicial anula el proceso penal contra mí y revoca órdenes de aprehensión tras 33 años de atropellos, insultos e ilegalidades”, expresó en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.

Según detalló, el 5 de enero de 2026 el juzgado emitió “una resolución trascendental declarando con lugar la actividad procesal defectuosa presentada por mí”.

“La resolución reconoce que el proceso penal iniciado en junio de 1993, después del ‘Serranazo’, contiene vicios graves desde su origen, tales como falta de pruebas, pruebas falsas, violaciones al debido proceso, violaciones a los más elementales derechos legales, constitucionales y humanos, y violaciones al principio de presunción de inocencia y al de legalidad”, afirmó.

De acuerdo con su declaración, el juez determinó que dichas irregularidades afectaron todo el procedimiento judicial. “Estas irregularidades y un cúmulo de falsedades y manipulaciones, contaminaron la totalidad del procedimiento, por lo que el Juez ordenó anular todo lo actuado a partir del 2 de junio de 1993 y revocar todas las órdenes de aprehensión emitidas en el caso; todo con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal y jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad”, señaló.

Serrano también se refirió al impacto personal y familiar que le dejó el proceso judicial. “Con esta decisión concluyen 33 años de ilegalidades durante los cuales mi familia y yo hemos sufrido graves perjuicios: un exilio forzado tras la crisis de 1993, amenazas constantes de detención injustificada, daños irreparables a nuestra reputación personal y profesional, impacto emocional profundo a todos nuestros seres queridos, con el aislamiento familiar, el desarraigo y en general, limitaciones en toda nuestra vida cotidiana, prolongando innecesariamente una incertidumbre que ha marcado nuestras vidas”, manifestó.