Rio rompe su récord de lluvias en septiembre en medio de la amenaza de El Niño

Rio de Janeiro vive su mes de septiembre más lluvioso desde que existen registros, en medio del fenómeno meteorológico de El Niño que amenaza con causar desastres en Brasil, informó el miércoles el sistema de alertas local.

La Ciudad Maravillosa y sus playas colmadas de turistas atraviesan jornadas de precipitaciones y cielos grises que contrastan con su tradicional clima cálido.

El sistema Alerta Rio de la alcaldía registró el mayor volumen de lluvias para un mes de septiembre desde que comenzaron las mediciones en 1997, según un mensaje enviado a la AFP.

En Rio de Janeiro los turistas caminan con abrigos y paraguas.

"Ha habido una caída en el movimiento" de la ciudad "y también un ligero descenso en el turismo. Al final ha afectado. Pero sigue siendo Rio, el paseo marítimo más famoso del mundo", dijo a la AFP Brian Silva, un administrador de un restaurante en la playa de Copacabana, de 23 años.

Expertos explican que las lluvias excepcionales, que también afectan a otras metrópolis del sudeste del país, se deben a una combinación de factores climáticos como El Niño, que podría convertirse este año en uno de los más intensos jamás registrados.

La meteoróloga Estael Sias explicó que algunos estados brasileños son también golpeados por masas de aire frío provenientes de la Antártida.

"El Niño ha favorecido estos episodios extremos" y es el "telón de fondo" de las lluvias, comentó a la AFP la experta.

Para algunos visitantes las lluvias significaron una desilusión.

"Estamos buscando museos", "esa es nuestra única opción. Y tomar café por todo el camino en Copacabana, Ipanema", bromeó Flo van Raalte, un turista neerlandés de 23 años.

El Instituto Nacional de Meteorología registró la semana pasada episodios excepcionales en algunas regiones del país como caídas de rayos, vientos fuertes, tornados y granizo.

La entidad también dio cuenta de un récord de lluvias en septiembre para Sao Paulo.

En la mayor ciudad de Latinoamérica, las precipitaciones empeoran los embotellamientos.

El clima "está horrible. No ha parado de llover ningún día. Todo septiembre fue solo lluvia y lluvia, nunca viví esto", dijo Tamires Marina, una comerciante de 33 años.

Brasil ha registrado varios eventos extremos en los últimos años, como inundaciones y sequías, que los expertos asocian al calentamiento global.

El Niño podría matar a cientos de miles de personas en el mundo y dejar sin alimento a millones, según estimaciones de científicos y de la ONU.