Rubio dice que no hay bloqueo petrolero contra Cuba y La Habana lo acusa de "mentir"

La Habana acusó a Marco Rubio de "mentir" luego de que el secretario de Estado estadounidense afirmara este martes que Washington no ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba y atribuyera la actual crisis energética en la isla a la mala gestión interna.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió en X que Rubio "ha optado sencillamente por mentir" y "contradice al Presidente (Trump) y a la vocera (Karoline Leavitt) de la Casa Blanca", al negar el impacto del "cerco petrolero criminal que él mismo propuso".

"En cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba. Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación", añadió.

Rodríguez denunció además las nuevas sanciones anunciadas por Donald Trump el 1 de mayo, que afectan al sector energético. "El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano", añadió.

Horas antes, y en vísperas de un viaje al Vaticano para abordar temas sobre América Latina con el papa León XIV, Rubio declaró que "no hay un bloqueo petrolero sobre Cuba de por sí".

"Cuba estaba acostumbraba a recibir petróleo gratis de Venezuela. Y tomaban el 60% de ese petróleo y lo revendían a cambio de divisas", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"El único bloqueo que ha sucedido es que los venezolanos han decidido (...) que no van a regalar más petróleo, y menos a un régimen fallido", comentó Rubio.

Donald Trump firmó a finales de enero un decreto presidencial que establece que la isla comunista, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que desee suministrar petróleo a La Habana.

Hasta ahora, Washington solo ha permitido la llegada, a finales de marzo, de un petrolero ruso. Según Trump, fue un suministro puntual.

"Su modelo económico no funciona, y la gente que está a cargo no puede solucionarlo", dijo Rubio.

El recorte del crudo venezolano —tras la captura de Nicolás Maduro— ha agravado la crisis en la isla, marcada por apagones prolongados.

Cuba acusa a Washington de mantener una política de acoso desde poco después de la Revolución de 1959.

De origen cubano, Rubio ha mantenido interés en la política hacia la isla desde su etapa como senador. Trump ha sugerido incluso que podría asumir las riendas de la isla.

"Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente", declaró Rubio.

Sobre su visita al Vaticano, dijo: "nos encantaría hablar del tema de Cuba".

"Entregamos a Cuba seis millones de dólares en ayuda humanitaria, pero obviamente no nos dejan distribuirla, así que la distribuimos a través de la Iglesia", señaló.

"Nos gustaría hacer más, pero el régimen tiene que autorizarlo".

Washington y La Habana reconocen contactos políticos, aunque discrepan sobre su alcance.