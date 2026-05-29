Rumania acusa a Rusia por el impacto de un dron contra un edificio residencial

Rumania, un país miembro de la OTAN, acusó este viernes a Rusia de una "irresponsable escalada" tras la caída de un dron sobre un edificio residencial que causó dos heridos leves en Galati, cerca de su frontera con Ucrania.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan, convocó este viernes al Consejo Supremo Nacional de Defensa a raíz del impacto del dron, condenado también por la OTAN y la Unión Europea.

Poco antes, Dan había señalado la necesidad de "debatir las implicaciones del incidente más grave" que ha afectado a su territorio desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

En estos más de cuatro años, Rumania había detectado decenas de incursiones de drones en su territorio, pero hasta ahora ninguno había golpeado en un edificio residencial.

"El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel nacional, aliado e internacional", señaló Dan.

Según el ministerio de Defensa, Rusia atacó la madrugada del viernes con drones "objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania".

"Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano", informó la cartera en un comunicado.

El aparato "fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, lo que provocó un incendio al impactar", añadió.

- "Solidaridad absoluta" de la OTAN -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este viernes que había asegurado al presidente Dan la "solidaridad absoluta" de la alianza transatlántica.

"El comportamiento irresponsable de Rusia es un peligro para todos nosotros", escribió Rutte en redes sociales después de una llamada con el presidente rumano.

"Reafirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado", reforzó.

Por su parte, la cancillería rumana convocó al embajador ruso en Bucarest y exigió una reacción de la Unión Europea, de la que también es miembro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció en X que "la guerra de agresión había cruzado otra línea roja" y expresó la "plena solidaridad" con Rumania.

- "Irresponsable escalada" -

Según los servicios de emergencia rumanos, toda la carga del dron explotó. Los dos ocupantes del apartamento afectado, que pudieron evacuar el edificio por sus propios medios, recibieron atención médica por heridas leves en el lugar.

Cuando se detectaron las aeronaves no tripuladas cerca del espacio aéreo rumano, dos cazas F-16 despegaron de la base aérea de Fetesti, en el este del país, y "entablaron combate con los objetivos", añadió el ministerio de Defensa.

En una rueda de prensa posterior, el general Gheorghe Maxim explicó que los aviones no pudieron interceptar el dron porque dispusieron de un tiempo "extremadamente corto".

"Este incidente constituye una grave e irresponsable escalada por parte de la Federación de Rusia", denunció la cancillería rumana.

Maia Sandu, la presidenta de Moldavia, un país situado entre Rumania y Ucrania y que también ha sufrido repetidas incursiones de drones en su territorio, consideró que Rusia representaba un "peligro para todos".

Otros países de la OTAN como Letonia, Estonia y Polonia están cada vez más expuestos a las incursiones en su territorio de drones de las partes beligerantes.

- Ucrania activa alerta -

"La reciente intrusión de un dron ruso en el espacio aéreo rumano (...) muestra una vez más que la agresión rusa representa una amenaza real para la región del mar Negro y Europa entera", reaccionó el canciller ucraniano, Andrii Sibiga.

En su territorio, las autoridades ucranianas activaron una alerta aérea nacional ante la posibilidad de nuevos ataques rusos.

Además, Kiev acusó a Moscú de haber atacado con un dron un carguero turco en el mar Negro que salía del puerto ucraniano de Odesa y de herir a dos miembros de la tripulación.

Y en Rusia una persona murió este viernes en un ataque con drones ucranianos contra una empresa química en la región de Volgogrado (sur), informaron las autoridades locales en un comunicado.