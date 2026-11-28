Las autoridades rusas informaron este sábado que derribaron más de 1.200 drones lanzados en un nuevo ataque nocturno de Ucrania, de los cuales cientos tenían como objetivo la región de Moscú.

Kiev también reportó que cientos de esas aeronaves no tripuladas rusas fueron disparadas contra varias de sus provincias, lo que dejó un muerto y cinco heridos.

Ambas partes han intensificado los ataques aéreos en los últimos meses, cuando el conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 se acerca a su quinto año.

Más de 460 drones fueron lanzados hacia el área de Moscú entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, precisó el alcalde capitalino Serguéi Sobianin en Max, una red social respaldada por el Estado.

Agregó que 123 fueron destruidos al acercarse a la ciudad.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas de defensa aérea "interceptaron y destruyeron 1.246 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos" en más de una docena de regiones.

En tanto, Iván Fedorov, jefe de la administración militar de la región ucraniana de Zaporiyia, dijo el sábado que en las últimas 24 horas fueron lanzados más de 700 drones rusos, lo que dejó una persona muerta y cinco heridas.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que atacó objetivos vinculados al ejército ucraniano.