Rusia expulsa a un diplomático británico por espionaje y Reino Unido rechaza las acusaciones

Rusia ordenó la expulsión de un diplomático de Reino Unido en Moscú, acusado de espionaje, informó este lunes el gobierno de Vladimir Putin, unas alegaciones calificadas de "absurdas" por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

El diplomático, segundo secretario de la embajada británica, "pertenece a los servicios especiales de Reino Unido" y "realizaba actividades de reconocimiento y subversión", según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

El diplomático habría "proporcionado deliberadamente información falsa sobre sí mismo para obtener la autorización de entrada" a Rusia, afirma el ministerio, añadiendo que su acreditación le fue retirada.

Según el servicio de inteligencia ruso FSB, se trata de Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, segundo secretario de la embajada británica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico calificó las acusaciones como "totalmente absurdas".

"Rusia conduce una campaña de acoso cada vez más agresiva y coordinada contra los diplomáticos británicos, difundiendo acusaciones maliciosas y totalmente infundadas sobre su trabajo", añadió el Foreign Office.

El diplomático británico debe abandonar Rusia en un plazo de dos semanas, precisó el FSB en un comunicado.

Las relaciones entre Rusia y Reino Unido, que ya atravesaban un mal momento antes del conflicto en Ucrania, se agravaron desde el inicio de la ofensiva rusa lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

Las expulsiones recíprocas de diplomáticos se han vuelto frecuentes en los últimos años entre Rusia y Reino Unido.

En febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció que revocaba la acreditación de un diplomático ruso, en respuesta a una medida similar tomada por Moscú en enero.