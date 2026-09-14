Rusia quiere "intimidar" a los aliados de Kiev, afirma la jefa de la diplomacia de la UE

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este lunes que Rusia intentó intimidar a los aliados de Ucrania con el ataque con un dron contra un tren cerca de la frontera con Polonia.

"Está claro que se trata de intimidar a los países occidentales para que dejen de apoyar a Ucrania y de viajar a Ucrania para mostrar su respaldo", declaró Kallas.

Por ello, la diplomática instó a los aliados de Ucrania a hacer "exactamente lo contrario".

En la víspera, un dron ruso atacó un tren que se dirigía a Varsovia. De acuerdo con el Ministerio ruso de Defensa, el tren estaba siendo utilizado para "transportar carga militar".

Por su parte, Polonia y Ucrania denunciaron como una "escalada" los bombardeos rusos cerca de la frontera polaca, y Kiev advirtió que Moscú está "tocando" a la puerta de Europa.