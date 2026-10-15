Rusia usaba los gasoductos como "arma", afirma la defensa en el caso Nord Stream

La defensa de un ucraniano acusado de volar los gasoductos Nord Stream que suministraban gas ruso a Europa occidental afirmó el miércoles que Moscú utilizó la red para ejercer presión política y económica, al inicio del juicio en Alemania contra el exoficial militar.

Serguii Kuznietsov, de 50 años, es la primera persona que comparece ante la justicia por este caso.

Está acusado de liderar un equipo ucraniano de buzos con un experto en explosivos para colocar bombas en Nord Stream en septiembre de 2022, siete meses después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El fiscal Stefan Schmidt declaró el miércoles ante el tribunal de Hamburgo que Kuznietsov, en nombre del Estado ucraniano, había cometido un crimen de guerra al emplear "medios militares" contra objetivos civiles.

También se lo acusa de atacar infraestructuras civiles y provocar una explosión.

Vestido con traje gris, camisa blanca y corbata, Kuznietsov entró sonriente en la sala, constató un periodista de la AFP.

Su abogado Nicola Canestrini dijo al tribunal que no existen pruebas claras que vinculen a su cliente con el sabotaje y acusó a Rusia de utilizar los gasoductos como un "arma" política y económica.

"En septiembre de 2022, los gasoductos no estaban proporcionando calefacción a nadie", afirmó Canestrini.

"Eran un instrumento de presión en una guerra", sostuvo, y agregó que Rusia era culpable de cometer crímenes de guerra, no su cliente.

Tres de los cuatro gasoductos quedaron gravemente dañados por las explosiones bajo el mar Báltico. Antes de esto, Rusia había reducido paulatinamente el suministro de gas a Europa a través de los gasoductos, aparentemente en represalia por las sanciones occidentales a raíz de su invasión.

Según el acta de acusación, Kuznietsov entró en Alemania a principios de septiembre de 2022 utilizando un pasaporte ucraniano falso. Se cree que llegó al puerto alemán de Rostock, en el noreste del país, a bordo de un velero alquilado por intermediarios, donde se reunió supuestamente con sus cómplices.

Posteriormente, el grupo habría transportado un potente explosivo militar hasta las proximidades de la isla danesa de Bornholm, donde se habrían colocado cargas de explosión retardada en los gasoductos antes de que estallaran el 26 de septiembre de 2022.

Schmidt afirmó que el objetivo del atentado era garantizar que los suministros a través de los gasoductos quedaran "interrumpidos de forma permanente", de modo que Rusia ya no pudiera utilizar los ingresos por la venta de gas para financiar su esfuerzo bélico.

- "¿Qué son crímenes de guerra?" -

Kuznietsov no declarará durante el juicio, ya que sus abogados sostienen que las normas de confidencialidad impiden a antiguos integrantes de las fuerzas especiales ucranianas hablar públicamente de sus actividades.

Los gasoductos son propiedad de un consorcio empresarial encabezado por el gigante energético ruso Gazprom. En el momento de las explosiones, ninguno estaba en funcionamiento.

Moscú ya había suspendido el suministro de gas a Europa occidental a través de Nord Stream 1, compuesto por dos gasoductos. Nord Stream 2, también formado por dos gasoductos, acababa de ser terminado y nunca llegó a ponerse en marcha.

Kiev ha negado de forma sistemática haber orquestado el sabotaje, pero no ha ocultado su satisfacción con los resultados.

Otro sospechoso, identificado como Volodimir Z., fue detenido en Croacia en agosto y está acusado de participar en el sabotaje como buzo.

Un tribunal croata aprobó su extradición a Alemania, pero el sospechoso recurrió la decisión.

A última hora del miércoles, el abogado croata del sospechoso, Ivan Grzic, afirmó que su cliente había solicitado asilo político allí.

El Ministerio del Interior determinará si Croacia tiene jurisdicción sobre el caso, señaló.

De ser así, el ucraniano será interrogado y se le pedirá que presente los documentos pertinentes, añadió el abogado.

Desde la invasión rusa a Ucrania, Alemania se ha convertido en el principal aliado militar de Kiev y acusa con frecuencia a Rusia de sabotaje y espionaje en su territorio.

El caso Nord Stream resulta incómodo para los vínculos diplomáticos, pero el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, señaló el miércoles que el presidente Volodimir Zelenski aseguró que Ucrania no era responsable.

Partidarios de Ucrania en Alemania se han mostrado descontentos con el juicio, y un grupo de personas se manifestó el miércoles ante el tribunal de Hamburgo.

"Rusia es un Estado terrorista" y "¿Qué son crímenes de guerra? ¿Un gasoducto volado? ¿O el bombardeo de edificios y el asesinato de personas?", rezaban sus pancartas.

El tribunal de Hamburgo programó audiencias hasta febrero. Si Kuznietsov es declarado culpable, se enfrenta a varios años de prisión.