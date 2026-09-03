Sánchez exculpa nuevamente a Marruecos, pero defiende la soberanía española de Ceuta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en el Congreso que no hay "evidencias sólidas" de que Marruecos instigara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero reafirmó con firmeza la soberanía española de este enclave.

El reino alauita reclama su soberanía sobre esta ciudad y sobre Melilla, el otro enclave español en el norte de Marruecos, que constituyen las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea.

Desde finales de julio, cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos a Ceuta, la clase política y la opinión pública española se cuestiona sobre qué papel jugó Rabat en esa crisis.

Los interrogantes aumentaron el miércoles tras la filtración en la prensa de un informe policial que apuntaba a la "permisividad" de las fuerzas del orden marroquíes durante ese flujo masivo de personas.

Ningún servicio gubernamental ni ningún organismo internacional "ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio", afirmó Sánchez ante el Congreso.

"Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia con total contundencia como exige la situación", insistió el gobernante socialista, cuestionado por la derecha y la extrema derecha por su gestión de la crisis.

Aunque volvió a exculpar a Rabat, Sánchez condenó en su discurso las declaraciones recientes de dos ministros marroquíes respecto a los derechos del país norafricano sobre Ceuta y Melilla.

"Hemos rechazado tajantemente" esas declaraciones, por las que "convocamos a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto", explicó Sánchez.

Ese día, el medio marroquí Le Desk señaló que el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicó en una entrevista a la cadena pública 2M la "marroquinidad" de Ceuta y Melilla.

"Desde hace siglos estas dos ciudades son españolas (...) Y les aseguro que por parte del gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos", replicó Sánchez en el Congreso.

El jefe del gobierno también defendió en su discurso la necesidad de que el rey Felipe VI visitara las dos ciudades "en las próximas semanas" para transmitir "el compromiso absoluto del Estado" con ellas.

La última visita de un monarca español a esos dos territorios se remonta a noviembre de 2007, cuando lo hizo el rey Juan Carlos, lo que provocó una crisis diplomática con Rabat.